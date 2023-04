Uomini e Donne anticipazioni, Lavinia Mauro ha scelto: ecco chi è il corteggiatore preferito

Dopo sette mesi Lavinia Mauro, tronista dallo scorso Settembre d’Uomini e Donne, ha scelto. La giovane è arrivata alla fine del suo percorso dopo un lungo periodo d’indecisione. Da qualche mese la tronista era infatti divisa tra due corteggiatori: Alessio Campoli, già scelta d’Angela Nasti, e Alessio Corvino.

Quest’ultimo ha avuto con la Lavinia una serie d’altri e bassi e inoltre la sua sincerità è stata spesso contestata. Negli ultimi giorni Corvino è stato oggetto di segnalazioni e questo ha causato delle indecisioni a Lavinia che ha prolungato il suo trono più del previsto. Nelle ultime puntate poi Corvino non si è presentato alle registrazioni e questo ha preoccupato la tronista.

Secondo le anticipazioni diffuse in rete il 1 Aprile è stata registrata la puntata dedicata alla scelta di Lavinia. La tronista ha scelto e posto fine al suo percorso a Uomini e Donne, ha deciso di seguire il suo cuore e anche l’istinto affermando d’aver avuto due corteggiatori che l’hanno fatta stare bene, ma alla fine non ha potuto fare a meno di esprimere la sua preferenza. Chi ha scelto Lavinia? Quale corteggiatore ha avuto la meglio? Ma soprattutto la tronista ha ricevuto un si?

Lavinia Mauro ha scelto Alessio…

Indecisa fino all’ultimo momento Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino. Il giovane, che negli ultimi tempi si è mostrato scettico verso la tronista, ha detto si anche se in molti si aspettavano un rifiuto. Il corteggiatore a quanto pare non ha nascosto il suo entusiasmo ed è apparso molto felice d’essere riuscito convincere Lavinia della sua buona fede.

Per il momento non ci sono ulteriori notizie e ancora non è noto quando la puntata andrà in onda, ma i commenti social sono già inflazionati. Come da copione i due non appariranno insieme fino a quando non ci sarà stata la messa in onda della scelta.