Uomini e Donne anticipazioni: Luca ha scelto

Com’è noto Uomini e Donne chiuderà la stagione in corso prima del previsto. Per una serie di ragioni non del tutto rivelate dai vertici Mediaset il daytime di Maria de Filippi non andrà in onda fino a Giugno ma si concluderà a metà Maggio. In questi giorni sono in corso le ultime registrazioni che prevedono, oltre alle vicissitudini di cavaliere e dame, anche le scelte dei due tronisti in carica.

Luca Daffrè e Nicole Santini devono decidere se non scegliere nessuno dei loro corteggiatori o se viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Secondo le anticipazioni diffuse in rete l’ex naufrago de L’Isola dei famosi 2022 avrebbe preso la sua decisione e lo avrebbe fatto in modo davvero originale. Visti i tempi stretti Luca non ha voluto rimandare la decisione a settembre e ha posto le sue corteggiatrici davanti alla verità.

Durante la registrazione d’oggi il tronista ha scelto

Luca non ha fatto entrare in studio Carola e Alice, ha comunicato alle ragazze la sua decisione andando in camerino. Presente alla puntata solo Alessandra Somensi a cui Daffrè ha rivelato i suoi sentimenti e l’attrazione che prova nei suoi confronti.

Ovviamente la corteggiatrice ha detto si e ha baciato appassionatamente il giovane: immancabili, come da rito, la pioggia di petali rossi che hanno coronato il momento felice e romantico.

Uomini e Donne, ecco quando sceglie Nicole Santinelli

A quanto pare anche Nicole Santinelli è pronta a fare la sua scelta. Secondo le anticipazioni diffuse in rete la giovane tronista, più volte contestata dal parterre presente in studio, sceglierà domani 9 maggio. Non è noto quale sia la preferenza della tronista e se riceverà un si ma c’è molta attesa da parte del pubblico.

In fermento anche il trono over. Riccardo è uscito con una nuova dama, ma le cose non sono andate bene e in studio entrambi hanno deciso di non rivedersi. Infine Gemma si è arrabbiata molto con Elio per una foto che il cavaliere ha messo su una chat di messaggistica: il confronto fra i due è stato acceso e ha coinvolto anche Tina e Gianni.