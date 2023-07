Uomini e Donne, Carlo Alberto nuovo tronista: le dichiarazioni dell’ex corteggiatore

Carlo Alberto è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. In modo garbato e cortese ha corteggiato Nicole Santinelli che alla fine lo ha scelto convinta d’essere presa da lui. Dopo qualche settimana insieme i due si sono lasciati e per molti l’ex tronista ha finto: in realtà non è mai stata attratta da Carlo Alberto.

L’atteggiamento di Nicole ha ferito profondamente l’ex corteggiatore che non ha nascosto ai sui followers il suo stato d’animo. Recentemente ha rilasciato un’intervista al sito Isa e Chia a cui ha rivelato la sua versione dei fatti sulla fine della storia con Nicole. A distanza di tempo oggi Carlo Alberto ha le idee decisamente più chiare anche se non nega d’aver provato un sentimento sincero: “Ciò che si agitava in me lo conosco solamente io ed ero innamorato davvero. Non parliamo ovviamente di quell’amore maturo che si costruisce con il tempo e con la conoscenza reciproca, però avessi dovuto dare un’etichetta a quello che sentivo, le parole più spontanee sarebbero state “sono innamorato. Provavo un sentimento molto forte. Va benissimo.“

Carlo Alberto ha più volte definito Nicole teatrale ma era concentrato su quello che stava vivendo e alcune dettagli li ha erroneamente ignorati. L’immagine del bravo ragazzo l’ha portata anche a Uomini e Donne è per questo che non ha mai temuto le critiche: “Poi comunque dopo un po’ si ricredono, perché alla fine la mia linea di azione è sempre coerente con il modo con cui mi presento. Ero pronto alle critiche perché mi sono sempre state rivolte e sono abituato a gestirle da una vita. So di essere particolare, nel bene ma anche nel male.“

Carlo Alberto prossimo a conquistare la sedia rossa?

Carlo Alberto potrebbe essere tra i nomi scelti da Maria de Filippi per accedere al trono la prossima stagione tv. L’ex corteggiatore non si è sbilanciato in merito, ma non esclude, visto che ancora single, che potrebbe dire di si se gli venisse chiesto. Diversamente non potrebbe mai andare a Temptation Island è troppo geloso.

Nel ruolo di tentatore invece farebbe fare pace alle coppie. Infine ha rivelato che Alice Barisciani e Alessandra Somensi sono due corteggiatrici che hanno attirato la sua attenzione per alcuni loro modi di fare.