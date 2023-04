Uomini e Donne, Chiara Rabbi ha tradito Davide Donadei? La versione dell’ex corteggiatrice

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono una delle coppia più amate nate a Uomini e Donne. I due dopo un percorso non facile si sono scelti e subito dopo la fine del programma hanno dimostrato d’amarsi molto. Hanno anche fatto dei progetti in comune, ma poi qualcosa è cambiato e Davide e Chiara hanno deciso d’intraprendere strade diverse.

Gli ex protagonisti del daytime di Maria de Filippi non hanno mai dichiarato chiaramente cosa fosse successo fra loro, ma non sono mancate frecciatine via social. Anche durante la permanenza dell’ex tronista nella casa del GFVIP7, Chiara ha utilizzato i social per mandare qualche messaggio critico all’ex. Sembra inoltre che dopo la fine del reality i due si siano confrontati per l’ennesima volta.

- Advertisement -

Secondo alcuni rumor Chiara e Davide si sarebbero riavvicinati scambiandosi anche un bacio in un locale. Ma a quanto pare l’idillio è durato poco visto che l’ex corteggiatrice è stata accusata d’essersi avvicinata ad un altro ragazzo la stessa sera ma in un altro locale. Ora l’ex corteggiatrice ha deciso di dare la sua versione dei fatti sulla vicenda e sui social ha deciso di rivelare come sono andate le cose: “La verità è che Da ha sempre cercato di trovare un punto d’incontro, ha provato a riavvicinarsi anche solo per vedere cosa provassimo. Se inizialmente non ne volevo sapere nulla nei giorni seguenti mi faceva piacere il “gioco” che si stava creando. Una sera eravamo insieme anche ad altre persone e nel corso della serata ci siamo avvicinati e si, c’è stato un bacio… voluto e sentito da entrambi.”

Chiara Rabbi: “Ho sbagliato volevo farlo ingelosire“

Chiara ha confessato d’aver sbagliato, di non essere riuscita a gestire la situazione. Voleva solo fare ingelosire Davide, avere la sua attenzione ma la situazione l’è sfuggita di mano: “Il problema è che non so cosa mi abbia detto la testa e poco dopo cambiando locale ho sbagliato, volevo farlo ingelosire e suscitargli qualcosa ma ho perso il controllo della situazione ed è degenerata come non avrei voluto. Ho baciato un’altra persona. Inutile starvi a dire che non volevo tutto ciò, gli ho fatto del male, non ne sono felice ne tanto meno ne vado fiera, è uscita la parte peggiore di me e mi dispiace veramente tanto per come sia andata.“

- Advertisement -

L’ex corteggiatrice ha poi spiegato che avrebbe voluto non parlarne pubblicamente per non infierire ancora di più e per evitare d’aggiungere altra benzina sul fuoco. Non voleva che le cose prendessero questa piega e oggi è pentita di quello che ha fatto.