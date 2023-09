Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati: la conferma social

Elga Enardu e Diego Daddi sono una delle coppia più amate nate a Uomini e Donne. Il loro percorso nel daytime di Maria de Filippi ha appassionato il pubblico tanto che ha continuato a seguirli anche quando si sono allontanati dalle telecamere. Il loro amore è sempre stato solido e reale, e in molti hanno creduto che la loro relazione durasse per sempre. Nel 2017 sono convolati a nozze e tutto sembrava andare a gonfie vele.

In questi giorni i due hanno conquistato le pagine del gossip. Si è infatti mormorato d’un addio. Elga avrebbe lasciato la casa coniugale e si sarebbe rifugiata dalla sorella. L’ex tronista ha condiviso alcune storie dove rivela di vivere un momento delicato. Non cita mai il marito. A confermare la crisi in corso anche la sorella d’Elga, Serena anche lei ex tronista d’Uomini e Donne:

“Nella vita non puoi dire faccio questo o quello, a volte capitano cose che ti fanno vivere giornate in modo completamente diverso. Elga sta attraversando un periodo molto pesante della sua vita”. Parole quelle di Serena che rivelano che la sorella sta soffrendo ma che non chiariscono cosa sta succedendo tra i due ex protagonisti d‘Uomini e Donne. Un momento difficile che la coppia potrebbe superare, anche se per il momento le parti sembrano ovviare verso la rottura definitiva.

Diego Daddy: “Non possiamo scegliere quando combattere”

Visti i tanti rumors diffusi in rete Diego Daddy ha sentito il bisogno di rilasciare alcune dichiarazioni social. L’ex corteggiatore, che si è mostrato sempre molto innamorato d’Elga, ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto e si è impegnato a risolvere la situazione il prima possibile:

“Non avrei voluto scrivervi perché questo momento è davvero difficile, ma non posso rimanere indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio moltissimo e vi prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva. Ciò che desidero più di tutto. Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere. Possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto”. A quanto pare Diego è molto fiducioso, è convinto che la situazione si risolverà in positivo.