Uomini e Donne, Federico e l’addio a Carola: spiegati i motivi

Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, ha spiegato sui social i motivi della rottura con Carola. Nei giorni scorsi i due hanno annunciato l’addio, poi si è parlato di un ritorno di fiamma, ma ora l’ex tronista vuole fare chiarezza e su Instagram ha spiegato alcuni dei motivi che hanno portato alla rottura. Federico ha ammesso d’aver rivisto Carola a Roma, ma non c’è stato nessun ritorno di fiamma:

“Io e Carola non siamo tornati insieme. Qualche giorno fa lei sarebbe dovuta a prescindere venire a Roma, e in questa occasione semplicemente ci siamo rivisti per chiarire alcune cose, confrontarci un po’ tra di noi, e perché alla fine siamo comunque rimasti in buoni rapporti, come penso sia giusto che sia tra due persone che si sono volute, e si vogliono bene”. A quanto pare l’addio è stato più che civile e sia Carola che l’ex tronista hanno concordato questa decisione di comune accordo e senza drammi.

L’ex tronista non esclude un ritorno di fiamma in futuro ma per il momento non c’è stata nessun reunion e sicuramente non ci sarà: “Nessuno può prevedere cosa succederà in futuro, ma se ci siamo lasciati, e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto, vuol dire che ad oggi non siamo in grado di superare le problematiche sorte tra di noi.” Federico ha poi affermato di non essersi affatto pentito della sua scelta: “L’ho scelta col cuore e pienamente convinto. Nonostante l’epilogo, io sceglierei Carola altre 10,100,1000 volte”.

Federico Nicotera: “Ci ritrovavamo a discutere“

Federico Nicotera ha poi spiegato che negli ultimi tempi il rapporto con Carola era diventato complicato, si ritrovavano a discutere e non c’erano le basi per una convivenza: “Tante cose, tanti dettagli, sono cose nostre e resteranno nostre, in generale come ha detto anche Carola, nell’ultimo periodo ci ritrovavamo a discutere perché abbiamo visioni diverse su molte cose e probabilmente anche prospettive di vita diverse, legate vuoi all’età o anche proprio a mentalità differenti.“

L’ex tronista ha parlato chiaramente d’incompatibilità: “C’era proprio dell’incompatibilità su alcuni pensieri e quindi difficoltà a trovare punti di incontro, questo detto in termini molto generici, è chiaro che poi la situazione è più articolata di così, ma appunto sono cose nostre che è giusto restino tra me e lei.” Federico ammette che quello che ha provato per Carola era vero e sincero, ricorda hanno d’aver vissuto sentimenti e emozioni intense con l’ex corteggiatrice.