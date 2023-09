Uomini e Donne, Francesca Sorrentino: “Il trono? Non è escluso”

Francesca Sorrentino è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation island. Il pubblico l’ha amata molto soprattutto quando sofferente ha deciso di rompere il fidanzamento con Manuel. Ha capito d’avere una sorta di dipendenza affettiva e che Maura non l’amava. In diretta tv Maria de Filippi ha ammesso che voleva proporle il trono, ma ha capito che non era ancora pronta.

Con il senno di poi la Sorrentino ammette che al momento della registrazione d’Uomini e Donne era ancora sofferente e molto provata. Rivedere Manuel e confrontarsi con lui ancora una volta davanti alle telecamere non è stato facile. Ha ammesso che in quel momento non avrebbe detto si al trono, ma questo non esclude che fra due mesi o cinque potrebbe prendere in considerazione la cosa.

“Quando c’è stata la registrazione della puntata io ancora ero abbastanza scottata, a oggi non sto al 100%. Sto attraversando le mie fasi. Sarei stata ipocrita a dire “voglio salire su quel trono, sono pronta a fidanzarmi”. Per il momento non me la sentivo”. Ha dichiarato su Instagram cercando di fare chiarezza sul suo futuro tv. La Sorrentino ha poi chiarito: “Nel caso in cui fra due mesi, cinque mesi me la dovessi sentire, alzerò il telefono e farò quella chiamata. Non sarei stata onesta con me stessa e avrei fatto una scelta solamente per visibilità. Facendo perdere del tempo a chi lavora lì dentro, e soprattutto a chi crede nel programma.“

Francesca Sorrentino: “Nel caso farò quella chiamata…“

L’ex volto di Temptation Island non sa cosa succederà in futuro. E’ possibile che quando avrà superato appieno questa fase critica prenderà in considerazione l’idea di sedere sul trono più ambito della tv:

“E proprio perché ci credo in quel programma, non me la sentivo, non era il mio momento. Poi nel caso in cui tra qualche mese mi dovessi riprendere al 100%, se fossi aperta alla conoscenza di qualche altra persona, di un fidanzato, e sempre nel caso in cui io non dovessi trovare un fidanzato al di fuori, farò quella chiamata”.