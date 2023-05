Uomini e Donne, Gemma torna a parlare di Giorgio: “Non è per le scelte assolute”

Gemma Galgani è la dama per eccellenza del trono over di Uomini e Donne. Volto consolidato del programma da tempo cerca l’anima gemella e nonostante l’età avanzata è certa di trovare presto il vero amore. Le continui liti con Tina Cipollari hanno reso Gemma una vera protagonista del format di Maria de Filippi, e ad oggi è ancora seduta nel parterre femminile.

Recentemente Gemma ha ricordato il suo rapporto con Giorgio Manetti, una delle storie più importanti e seguite nate a Uomini e Donne. La dama era molto innamorata del cavaliere ma fra loro, per una serie di ragioni, le cose non sono andate come previsto. La Galgani ha ricordato d’aver assecondato Manetti in tutto tanto che in quel periodo era considerata “lo zerbito d’Italia”. Per Manetti, Gemma era diventata la controfigura di se stessa.

La dama ha anche ribadito d’essere stata molto innamorata di Giorgio: “Io invece lo amavo ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui”. Il cavaliere ha poi deciso di lasciare il programma, ha avuto altre storie e si è lasciato alle spalle l’esperienza a Uomini e Donne, ma appena ne ha l’occasione non manca di parlare di Gemma. Oggi che è single, Manetti non esclude di tornare al trono over, rivedere la storica dama torinese non gli dispiacerebbe. Gemma è sicura che l’ex cavaliere potrebbe tornare nel format, sa che non fa mai delle scelte assolute: “Giorgio non è per le scelte assolute”.

Giorgio Manetti: “Torno a Uomini e Donne…”

In una recente intervista rilasciata a Nuovo tv Manetti ha parlato di Gemma e del fatto che un uomo non lo desidera veramente. Ha poi ribadito che tornerebbe subito a Uomini e Donne, anche per smascherare chi finge e non è affatto alla ricerca dell’amore:

“Ritornare a fare Uomini e Donne? Se dovessi risponderti subito ti direi di sì. E comunque sì, tornerei e lo farei anche per dire a tutti: ‘Cominciamo a parlare di cose serie’. Il punto è che mi chiedo chi delle persone in studio possano farlo perché da quello che mostrano in tv credo che molti di loro non ne siano in grado”