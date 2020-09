Uomini e Donne, Gianni Sperti confessione hot del commentatore

Alcune dichiarazioni rese da Gianni Sperti in queste ore stanno facendo il giro del web e stanno interessando il pubblico più appassionato. L’ex ballerino avrebbe dichiarato durante l’ultima registrazione della puntata che è stato informato che nel parcheggio vicino agli studi qualcuno avrebbe avuto dei rapporti intimi.

Una rivelazione quella di Gianni, riportata dal sito 361magazine.com che lascia sconcerti e che potrebbe riguardare sia i protagonisti del trono classico che quelli over. Il riferimento dell’opinionista sembra essere chiaro, ma soprattutto sembra essere diretto niente meno che a Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, ex dama ed ex cavaliere del programma coppia rimasta tale per tutta l’estate per poi dividersi. I due sono stati invitati da Maria de Filippi per parlare della loro situazione e dopo un primo rifiuto in seguito hanno accettato e proprio quel giorno si sarebbe consumato il fattaccio nel parcheggio.

Gianni che non ha proprio una grande simpatia per Veronica ha messo i due anta davanti al fatto compiuto rilevando che il presunto rapporto consumato non sarebbe un’aggravante ma il fatto che loro prendano tutti in giro compreso la De Filippi non è certo considerabile un comportamento onesto. Maria ha concesso il beneficio del dubbio alla presunta ex neo coppia, ha poi considerato che sia praticamente impossibile che ciò avvenga fuori dal teatro 6.

Veronica Ursida risponde alle accuse di Gianni Sperti:”Sono adulta e intelligente”

Le accuse e le basse insinuazioni di Gianni Sperti nei confronti di Veronica Ursida hanno irritato la dama che dalle pagine del suo profilo social ha risposto all’opinionista ribadendo che è in grado di fare le sue scelte essendo una’adulta consapevole e intelligente: “Abbiamo tutti aspettato un momento migliore per poter abbracciare chi volevamo e sono adulta ed intelligente a rispettare le regole che ci sono in Italia”.