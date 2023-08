Uomini e Donne, Gianni Sperti è fuori dal daytime? Le indiscrezioni

Manca poco alla ripresa della nuova stagione di Uomini e Donne. La messa in onda è prevista per Settembre, mentre le prime registrazioni avverranno a fine Agosto. Ad oggi i volti storici del format come Tina Cipollari e Gianni Sperti sono stati confermati, anche se nel caso dell’ex ballerino sono sorte in queste ore alcuni sospetti.

Gianni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Novella 2000 a cui ha rivelato che per il momento non ha ricevuto nessuna comunicazione. Non è escluso che la conferma sia tacita, è anche per questo che l’opinionista non si sbilancia: “Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto sfacciatamente a Maria De Filippi se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza, ma se le cose siano cambiate in questi giorni non posso saperlo”.

Sperti è un volto consolidato del daytime di Maria de Filippi, il suo modo d’inquadrare le varie relazione si è spesso rivelato efficace per smascherare chi non aveva intenzione di trovare il vero amore. Dopo anni a Uomini e Donne, lasciare il format gli dispiacerebbe molto: Ovviamente, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato sia a Maria, una delle donne più speciali che abbia mai incontrato nella mia vita, che a tutto lo staff. Però non mi sorprenderebbe se le cose andassero male.“

Gianni Sperti: “Devo molto a Maria de Filippi”

L’ex ballerino vorrebbe continuare a presenziare a Uomini e Donne, ma se così non fosse vorrebbe continuare a collaborare con lo staff di Maria de Filippi. Gianni non nega che deve molto a Queen Mary: “Di certo resterei sempre nello staff di Maria De Filippi, perché devo tanto a lei.“

Ha poi aggiunto che a suo avviso in tv manca un programma dove si parla solo di cose belle: “Quello che manca in tv è una trasmissione che parli solo di cose belle. Oggi la gente è stressata, lavora molto, è stanca dei guai. Ha bisogno di sorridere, ma nello stesso momento di ascoltare parole positive per andare avanti e credere in se stessa.“