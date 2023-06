Uomini e Donne, Giorgia Lucini in ospedale: come sta l’ex tronista

Giorgia Lucini, ex tronista nota al pubblico per il suo percorso a Uomini e Donne, è ancora oggi molto popolare sui social. La it girl è molto attiva sui suoi profili dove condivide momenti della sua vita privata e del lavoro, ha inoltre un vasto seguito e per molti è una vera e propria influencer.

Mamma di due bambini nati dalla relazione con Federico Loschi, Giorgia ha reso noto di trovarsi in ospedale. L’ex tronista ha rassicurato i fans sulle sue condizioni di salute e ha fatto sapere solo che si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La Lucini si è mostrata su Instagram in ospedale e ha poi postato un messaggio dove annuncia che è andato tutto bene:

“Intervento fatto. Da persona leggermente ipocondriaca prima di addormentarmi avevo un’ansia incredibile, ma poi la professoressa con la sua equipe medica sono stati sono stati super carini e mi hanno tranquillizzata e fatta stare a mio agio il più possibile. In questi giorni magari mi farò forza e vi racconterò un po’”. Le parole dell’ex tronista non rivelano dettagli sul tipo d’intervento subito: potrebbe essere estetico o legato ad una patologia.

Giorgia Lucini post intervento: come sta oggi

Giorgia Lucini ha rivelato che le sue condizioni di salute post intervento sono buone, la ripresa è immediata e lei si sente decisamente meglio. L’ex tronista ha poi ringraziato i fans e li ha rassicurati: “Ora corro a bere mangiare e soprattutto ad abbracciare le mie cose belle”.

Nei giorni scorsi Giorgia aveva rivelato di soffrire di diastasi addominale, di conseguenza è possibile che l’intervento sia legato alla patologia citata. Per ora non ci sono altre informazioni, ma probabilmente nei prossimi giorni l’ex tronista fornirà ulteriori dettagli su quello che l’è successo.