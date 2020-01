Uomini e Donne, Giulio Raselli: le sue parole su Giovanna Abate

La scelta a Uomini e Donne di Giulio Raselli non è stata priva di polemiche, sicuramente Giovanna Abate la corteggiatrice con cui l’ex tronista non è uscito ha avuto una reazione sopra le righe e anche se ha dichiarato che aveva messo in conto di non essere il tipo di Giulio ha mal digerito il rifiuto a tal punto che subito dopo la scelta si è confidata con la redazione affermando d’essersi sentita presa in giro, è certa che Giulio aveva già deciso di scegliere Giulia D’Urso da tempo.

Oggi Giovanna Abate è la nuova tronista, la stessa Maria de Filippi in accordo con i suoi collaboratori ha proposto alla giovane romana la sedia rossa e questo perchè durante il suo percorso come corteggiatrice si è sempre dimostrata leale e vera, ha messo in gioco i suoi sentimenti e non ha mai pensato di sfruttare la popolarità originata dal programma.

Uomini e Donne, Giulio Raselli felice per Giovanna Abate: è sincero?

Giulio Raselli ha scelto Giulia D’Urso e anche se in molti hanno insinuato che fra i due ci fosse un accordo, la neo coppia è felice e serena e ha postato sui social i primi scatti insieme.

Ovviamente l’ex tronista non ha potuto fare a meno di commentare il fatto che a Giovanna Abate è stato assegnato il trono: “Guardate ragazzi, io credo che sia una cosa giusta. È un’opportunità stupenda, per provare a conoscere qualcuno che possa essere affine al tuo carattere e alla tua personalità. Quindi sono convinto che troverà la persona giusta per lei.” Un augurio quello di Giulio davvero sincero: sarà stato apprezzato dall’ex corteggiatrice?