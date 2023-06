Uomini e Donne, Ida e Alessandro questione di soldi: l’ex dama risponde alle polemiche

Ida Platano e Alessandro sono stati a lungo protagonisti del trono over di Uomini e Donne. I due, dopo una serie d’alti e bassi, hanno deciso di lasciare il programma insieme e oggi sono una coppia solida e affiatata. Nonostante si mostrino insieme, e rivelino d’essere molto presi l’uno dall’altra non mancano coloro che li accusano di non essere sinceri.

In questi giorni la coppia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza sulla costiera amalfitana. I due sono apparsi sui social mentre si godono una prestigiosa gita in barca. Ovviamente le immagini hanno provocato alcuni utenti che non hanno potuto fare a meno d’accusare Ida d’essersi legata a Vicinanza solo per i suoi soldi e la vita agiata che le regala. L’ex dama è stata travolta da una vera e propria bufera mediatica a cui Ida non poteva non rispondere.

“Mi sono stancata di leggere alcuni commenti dopo mesi, mesi e mesi. Ma soprattutto di leggere chi scrive: “Tu stai insieme ad Alessandro solo per…“. No, no e no! Scordatevelo. Mi sono sempre mantenuta da sola da sempre e non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare delle cose.” Ha dichiarato Ida. La donna ha poi rivelato di provare dei sentimenti veri nei confronti d’Alessandro: “Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre, sennò non lo avrei scelto. Chiudiamo questa parentesi. Basta, comunque ogni tanto cambiate commenti altrimenti diventa anche una cosa noiosa”.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza nessuna crisi in corso

Gli scatti in vacanza pubblicati sui social da Ida Platano e Alessandro Vicinanza dimostrano che fra i due non c’è nessuna crisi. Nonostante i recenti gossip hanno parlato di una presunta rottura fra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, sembra invece vada tutto benissimo.

L’ex cavaliere si è detto molto preso da Ida, e anche se ancora oggi non vivono nella stessa città riescono a trascorrere molto tempo insieme. Chi ha insinuato che si sarebbero lasciati prima dell’estate dovrà ricredersi.