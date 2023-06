Uomini e Donne, Isabella rompe il silenzio: “Ecco la verità sul divorzio con Fabio”

Dopo un lungo silenzio, vari rumors e gossip Isabella Ricci ha deciso di rivelare la sua verità sul divorzio inaspettato con Fabio Mantovani. La relazione è durata circa un anno e mezzo, i due sono anche convolati a nozze ma poi qualcosa è cambiato. L’ex dama del trono over ha accettato di lasciare il programma con Fabio, certa che fosse l’uomo giusto. Dopo pochi mesi insieme i due hanno deciso di sposarsi e tutto sembrava perfetto.

Poi lo scorso Gennaio è successo qualcosa che ha rotto gli equilibri: i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono spariti dai social e i fans hanno cominciato a sospettare su un loro presunto distacco. Oggi Isabella ha scelto di rompere il silenzio e ha spiegato in un’intervista rilasciata a Fanpage cos’è successo con l’ormai ex marito. “Lì è cambiato lo scenario improvvisamente”.

L’ex dama ammette d’aver fatto alcuni errori di valutazione: “È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti. Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19.” Ha poi aggiunto: “E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo.“

Dalle parole d’Isabella Ricci si percepisce delusione e amarezza, oltre che un certo dispiacere nel non realizzare quei progetti a cui ha creduto fortemente: “Vedere sfumare un disegno di vita in due, su cui contavo e avevo investito molto, è fonte di dispiacere e amarezza, ma voglio essere positiva verso la vita e rivolgere il mio sguardo a quello che sarà domani”.

Isabella Ricci: “Non voglio chiudermi in un eremo”

L’ex dama non ha rivelato i motivi della rottura, ha solo ribadito che sono stati repentini. Inoltre ha fatto intendere che non manterrà nessuna rapporto con l’ex marito. Fabio è ormai parte del passato e non c’è nessun margine per un’eventuale amicizia.

Isabella non ha nessuna intenzione di chiudersi in se stessa, guarda avanti con positività ed è certa che il futuro le riservi grandi cose: “Non ho intenzione di chiudermi in un eremo. Diciamo che sto più attenta, do meno peso alle parole, ma più ai fatti. Io voglio vivere. Ci sono sempre due possibilità dopo un evento non bello: o ci si nasconde e non si vuole vedere più nessuno, oppure si dice: ”È successo, ho imparato, è stata un’esperienza che mi ha fornito ulteriori strumenti che non avevo, posso andare avanti””.