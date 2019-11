Uomini e Donne, Juan Luis Ciano: “Raffaella è solo un’amica!”

Juan Luis Ciano corteggiatore del trono over di Uomini e Donne approdato nel programma solo per conoscere Gemma Galgani

Juan Luis Ciano è il nuovo corteggiatore del trono over di Uomini e Donne, l’uomo elegante e molto galante è arrivato al momento giusto solo per corteggiare Gemma Galgani abbandonata da un altro corteggiatore con cui sembrava aver instaurato un buon feeling, Jean Pierre che invece ha deciso d’interrompere la conoscenza vista l’insistenza della dama. Oggi Gemma sembra aver avuto un vero colpo di fulmine nei confronti del cavaliere d’origini argentine, è presa a limite dell’innamoramento e difende questo rapporto con determinazione anche da Tina Cipollari che la stuzzica continuamente minacciando di minare questa nuova relazione con la sua presenza.

Eppure il cavaliere che tanto piace a Gemma non sembra essere senza peccato, al di fuori del programma si contorna di molte donne che lui definisce solo amiche. Di queste ore lo scatto pubblicato sul suo profilo Facebook dove appare sorridente con una bella donna chiamata Raffaella, che lui definisce una sua amica. Lo scatto ha suscitato reazioni e commenti, e a chi lo accusa d’essere fidanzato Juan Luis ha risposto in modo diretto:” Ma non vi vergognate di scrivere stupidaggini, la foto che ho postato è una foto di una mia amica carissima, che ha voluto farsi una foto con me.

Che c’è di male???? “

Uomini e Donne, Juan Luis: “Desidero solo conoscere Gemma”

Juan Luis ha cercato anche di spiegare che è approdato a Uomini e Donne solo per conoscere Gemma Galgani, è una persona che lui definisce di rilievo lo incuriosisce e vuole approfondire il rapporto che per il momento è nella fase iniziale. Juan Luis non si sente legato alla dama ma la possibilità di sentirla e vederla lontano dalle telecamere la considera una vera e propria opportunità.

Intanto c’è da chiedersi come avrà preso Gemma lo scatto pubblicato dal cavaliere, avrà creduto alla tesi dell’amicizia o avrà dato vita ad una scena di gelosia? Sui social, per ora, la dama non ha avuto nessuna reazione ma forse le piace così tanto Juan che gli perdonerà tutto anche i selfie con le amiche.