Uomini e Donne Luca Daffrè e Alessandra si sono lasciati: la conferma dell’ex tronista

Luca Daffrè, ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato il programma scegliendo Alessandra, certo che fosse la persona giusta. Luca ha presieduto il trono qualche settimana e secondo alcuni non avuto abbastanza tempo per conoscere le sue corteggiatrici. Nonostante tutto ha scelto Alessandra che gli ha detto di si.

I due sembravano abbastanza affini e con il desiderio reciproco di viversi lontano dalle telecamere, ma è evidente che qualcosa è andato storto visto che oggi la loro relazione è al capolinea. Dopo una serie di rumors e indizi che annunciavano la fine della storia, Luca è uscito allo scoperto e ha confermato l’addio. L’ex tronista si è rivolto direttamente alla giovane accusandola d’aver parlato troppo:

“Si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle ‘amiche’ invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri”. Ha poi aggiunto: “Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna”.

Luca Daffrè: “E’ stata una scelta consapevole“

L’ex tronista è di nuovo single, la sua esperienza a Uomini e Donne non ha avuto un esito positivo e questo è dipeso da una serie di fattori. Tuttavia ci tiene a ribadire che ha scelto Alessandra in modo consapevole, e anche se le cose non sono andate come previsto è felice dell’esperienza fatta.

Luca potrebbe tornare sul trono dopo l’Estate? Tutto è possibile, ma a quanto pare il giovane è certo d’aver fatto il suo percorso in modo sincero e d’averlo anche concluso. Ora Daffrè guarda al futuro certo che presto troverà la sua anima gemella: ha tutte le carte in regola.