Uomini e Donne, Ludovica Valli rivela il suo segreto: cosa ha detto

Ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli ha fatto una confessione su Instagram, rivelando ai suoi followers alcuni cambiamenti importanti che riguardano la sua vita privata. Ludovica Valli, fidanzata con Gianmaria de Gregorio, ha rivelato d’essere in dolce attesa, è felice di questa novità e non vede l’ora di diventare mamma.

In un video pubblicato su Instagram ha reso nota la sua gravidanza, ma soprattutto ha voluto condividere questo momento speciale che sta vivendo: avere un bambino sarà un cambiamento radicale per lei che è sempre stata ribelle alle regole ma oggi sa d’essere pronta: “La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle “sei di mattina”, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto.“

Ludovica ha spiegato che sente che è il momento di restare, di non scappare e di crescere: il cuore che batte dentro di lei è qualcosa di davvero speciale: “… quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia.”

Uomini e Donne, Ludovica Valli: “Gianmaria mi porterà all’altare”

Ludovica Valli ha conquistato la popolarità come tronista di Uomini e Donne, sorella di Beatrice anche lei ex protagonista del programma di Maria de Filippi, non ha avuto una vita privata eccessivamente lineare. Dopo aver scelto Fabio Ferrara con cui ha avuto una breve relazione è stata con Federico Accorsi poi ha incontrato Gianmaria oggi padre della sua futura figlia.

La Valli è certa che De Gregorio è l’uomo della sua vita e in una recente intervista a DiPiù ha parlato anche di matrimonio: “Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto. Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti.”