Uomini e Donne, Maurizio: “Sto bene con Gemma, ma…”

Il debutto del trono over d‘Uomini e Donne è iniziato per Gemma in modo positivo. La dama doc ha fatto la conoscenza d’un nuovo cavaliere, più giovane di lei: Maurizio. I due sono usciti più volte insieme, si stanno conoscendo ma qualcosa sembra porre limiti ad un possibile futuro insieme.

Gemma è apparsa molto incuriosita da Maurizio ma per ora non pensa a nulla di serio. Desidera conoscerlo anche se è perfettamente consapevole che il cavaliere vuole confrontarsi con altre dame: una condizione che è stata subito messa in chiaro. A puntare il dito contro l’uomo Tina Cipollari che non è convinta della sua buona fede. Gemma è una damma molto popolare e frequentarla significa avere gli occhi puntati e molta visibilità.

Dello stesso parere anche Ida Platano, ospite occasionale in studio per raccontare come va la sua storia con Alessandro Vicinanza, scelto lo scorso anno proprio nel programma. “Gemma mi piace come persona, ma non riesco ancora ad andare avanti, ad andare oltre. Condividiamo tante cose“ ha esordito Maurizio, rivolgendosi anche alla dama. Gemma è apparsa confusa, anche se perfettamente a conoscenza che il cavaliera ha ben altri progetti di vita in cui non è compresa. “Sto approfondendo la conoscenza con te, ora sono questo. Ora non riesco ad andare oltre, domani non si sa. Ci siamo visti due volte, due volte sono insufficienti per capire quello che devo capire” ha concluso l’uomo.

Gianni Sperti vs Maurizio: “Stai mettendo le mani avanti“

Diretto e sincero anche Gianni Sperti che ha accusato in modo colorito Maurizio d’essere furbo e di mettere le mani avanti solo perchè non è interessato a Gemma: “Sei un paracu*o, perché avvisi, metti le mani davanti. C’è qualcuna del parterre che ti attrae fisicamente?” Immediata la risposta del cavaliere: “A me attraggono tutte le donne del parterre, anche Gemma. Ma con lei non andrei oltre ora, ci stiamo conoscendo.“

La discussione ha animato una serie di dubbi sull’uomo, appare certo che Maurizio non abbia un particolare trasporto per la dama torinese. Tuttavia Gemma non ha rinunciato a vederlo, desidera andare avanti con la conoscenza.