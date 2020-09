Uomini e Donne, Nicola Vivarelli addio a Gemma ha scelto una nuova dama: chi è?

I primi rumors che stanno circolando in rete su quello che è accaduto durante le registrazioni di Uomini e Donne la cui messa in onda è prevista per il 7 Settembre sono decisamente molto interessanti. I due troni quello classico e quello over sono stati assemblati, i tronisti scelti anche se ad interessare sono soprattutto i cavalieri e le dame puntuali e pronti all’appuntamento con l’amore.

E’ tornata in studio Gemma Galgani che ha annunciato d’essersi sottoposta ad un lifting, ma è tornato anche Nicola Vivarelli il giovane e bel ufficiale che ha corteggiato la dama prima della chiusura del programma e che durante l’estate ha più volte dichiarato d’averla cercata ma senza successo. Sembra che i due in studio abbiano avuto un lite e che la conoscenza si sia interrotta, ma questo non ha determinato l’addio di Sirius dal programma perchè a quanto pare l’ufficiale di marina ha trovato una nuova donna da corteggiare.

Secondo quanto riportano alcune indiscrezioni Nicola avrebbe ballato a fine registrazione con un’altra dama doc, Valentina, un ballo molto confidenziale che avrebbe indotto i due a trascorrere qualche ora insieme lontano dallo studio di Uomini e Donne, un colpo di scena che d’avvio ad un trono over davvero curioso e interessante.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli e Valentina: la prima esterna del trono over?

Secondo quanto riportato d’Amedeo Venza, blogger molto informato sulle dinamiche del programma e dei suoi protagonisti, Nicola e Valentina avrebbero fatto la loro prima uscita: un’esterna dove la dama si sarebbe avvicinata al bel cavaliere per conoscere meglio le sue intenzioni. Gemma avrà reagito all’interesse dimostrato dalla collega nei confronti del suo ormai ex corteggiatore? A quanto pare la Galgani ha guardato altrove, la dama sembra aver puntato già un altro cavaliere!