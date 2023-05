Uomini e Donne: Nicole e Carlo storia finita, il post di Carlo dove dice che Nicole…

Lo scorso 9 Maggio Nicole Santinelli, ex tronista di Uomini e Donne, ha scelto Carlo Alberto Mancini. Il corteggiatore sin dall’inizio ha dimostrato il suo interesse alla giovane, rivelandosi un uomo posato e con delle serie intenzioni. La Santinelli è apparsa spaventata da tanta attenzione e in molti si aspettavano che scegliesse Andrea.

L’ex tronista ha sorpreso tutti e ha preferito lasciare il daytime insieme a Carlo. La storia sembrava avere un futuro. La scorsa settimana i due sono anche stati ospiti del salotto di Verissimo. A Silvia Toffanin hanno raccontato d’essere molto innamorati e felici e d’avere molto progetti per il futuro: stavano anche progettando la convivenza. Oggi qualcosa è cambiato: la storia è al capolinea!

- Advertisement -

Ma cos’è successo? Carlo Alberto ha condiviso una diretta Instagram dove appare in lacrime. L’ex corteggiatore rivela che Nicole lo ha lasciato, nonostante fino a qualche giorno fa dicesse di non poter fare a meno di lui. Carlo ha anche aggiunto che la Santinelli non ama gli uomini che cercano di farla sentire al sicuro. A seguire la diretta anche l’ex tronista che però non ha rilasciato nessuna dichiarazioni. E’ evidente che anche Nicole presto darà la sua versione dei fatti.

Nicole Santinelli non comment alle parole di Carlo

Per il momento Nicole Santinelli non ha commentato la diretta di Carlo Alberto. Non è chiaro cosa sia realmente successo fra i due, ma sembra che l’ex tronista abbia deciso di chiudere la relazione. La manager ha solo pubblicato un post con l’immagine del suo cane definendolo l’unica anima pura.

- Advertisement -

Intanto sta ricevendo una serie di commenti di solidarietà, molte le persone che si sono schierate dalla sua parte: “Sarò un cretino fuori dal coro ma a sto giro sto con Nicole…Carlo non si doveva permettere di aprire i social e sbandierare la cosa…tutto al più (e solo perchè escono da un programma televisivo),avrebbe dovuto farlo Nicole ,dato che la rottura è nata da lei..” Ha scritto un utente.

L’ultimo post su instagram di Carlo, dove ammette che Nicole è una donna straordinaria.