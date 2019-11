Alessandro Greco e Beatrice Bocci:”Siamo stati casti per 3 anni”

Alessandro Greco e Beatrice Bocci sono stati invitati a Storie Italiane per parlare della loro castità durante per scelta 3 anni.

Alessandro Greco e Beatrice Bocci hanno rivelato a Storie Italiane che nonostante siano uniti in matrimonio già da tempo sono stati casti per almeno 3 anni. Il conduttore e l’ex concorrente di Miss Italia sono stati invitati nel programma di Eleonora Daniele per presentare il loro libro “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore“, testo in cui spiegano le ragioni che li hanno portati a fare delle scelte etiche e religiose così drastiche: ” Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati. In quel momento preciso stavamo insieme da diversi anni e avevamo due figli eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje e le ho detto ‘se tu sei pronta facciamolo“. Alessandro ha spiegato che lui e la moglie hanno sentito il bisogno di mettere Gesù al centro delle loro vite. La Bocci ha poi spiegato che rinunciare al sesso non è stato facile ma ha portato alla coppia molti benefici:” Questo percorso non è facile con la sola forza umana… In questo percorso della castità si conosce un’intimità profondissima. È una preparazione al sacramento del matrimonio, dove c’è la pienezza della vita sessuale”

Alessandro Greco: “Abbiamo messo Gesù al centro della vita”

Alessandro Greco e Beatrice hanno capito che l’astinenza sessuale poteva portare enormi benefici alla loro vita di coppia, riscoprire lo spirito e il senso religioso e astenersi dal sesso per tre anni li ha portati a ritrovare un’intimità preziosa che poche coppie riescono ad avvertire. Entrambi hanno ammesso che rispettare la castità non è stato facile e l’impegno che hanno messo insieme li ha portati a superare ogni tipo di tentazione. Oggi la coppia è serena e ha trovato un modo diverso per volersi bene, apprezzano molto di più il sacramento del matrimonio proprio perchè sono consapevoli della pienezza della loro vita sessuale. Ricordiamo che Alessandro e Beatrice sono stati invitati a Storie Italiane perchè questo programma prevede una sezione dedicata ai vip che hanno scelto di rinunciare al sesso e voglio condividere questa loro decisione con il pubblico.