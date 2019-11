Uomini e Donne, Nicole Mazzocato:”Non ho mai tradito Fabio”

Nicole Mazzocato ex protagonista di Uomini e Donne è ancora oggi un personaggio molto seguito non a caso su i suoi profili social ha tanti followers che puntualmente commentano quello che fa. Visto il seguito che l’ex corteggiatrice si ritrova recentemente è stata accusata d’aver tradito Fabio Colloricchio, l’ex tronista che alla fine del suo percorso sulla sedia rossa l’ha scelta. I due sono stati insieme fino allo scorso Dicembre, e poco dopo Nicole ha trovato un nuovo amore Thomas Teffah con cui ancora oggi vive una storia importante.

La giovane precisa che non ha mai tradito Fabio e che Thomas è arrivato quando la storia con l’ex tronista era già finita:” La mia relazione non è nata come tradimento ma è nata perché ci siamo rivisti ad una cena tra amici. Io ero completamente libera perché mi ero già lasciata. Abbiamo iniziato a parlare, a vederci, a frequentarci e poi ci siamo messi insieme. Il fatto che abbiamo deciso il 10 non è perché è stato il 10, è perché non sapevamo che data mettere… ci piaceva il 10 e abbiamo detto il 10. In realtà noi (Nicole e Fabio) dopo Capodanno ci eravamo già lasciati.. 4/5 giorni dopo Capodanno. Abbiamo scelto di non comunicarlo subito perché c’erano delle cose lavorative ancora in ballo, lo dico sinceramente, e poi perché volevo aspettare che lui portasse tutte le cose via da casa.”

Nicole Mazzocato: “Ci tengo a chiarire le cose…”

Nicole Mazzocato ci tiene a chiarire le cose, vuole che questa storia sia conclusa e non desidera sentirsi definita falsa ne tanto meno traditrice. L’ex corteggiatrice preferisce non fare paragoni fra i due ragazzi, sono due persone diverse per le quali prova cose diverse:” Spero sia stato chiarito tutto, spero la smettiate di fare paragoni perché non servono né a me né a lui. Non è bello che si dica “meglio lui“, “meglio l’altra“, “si assomigliano”… basta, direi. Le vite sono andate avanti e penso, spero che siamo entrambi felici nonostante tutto!” Nicole spera che sia tutto chiarito e che non debba tornare più su tutta la questione.