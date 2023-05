Uomini e Donne, Soraia rompe il silenzio su Luca: “Dopo il GFVIP è cambiato”

Soraia Ceruti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Luca Salatino, ha rivelato come mai la storia con lo chef è finita. I due sembravano molto affiatati e durante la sua permanenza nella casa l’ex tronista ha rivelato più volte quanto le mancava la fidanzata. Luca ha infatti abbandonato il loft di Cinecittà perchè non riusciva più a stare lontana da Soraia.

Una volta tornati alla normalità tra i due si è rotto qualcosa. Nonostante stessero pensando alla convivenza Luca e Soraia non sono riusciti a salvare il loro amore e dopo alcuni rumors hanno rivelato sui social l’addio. Oggi l’ex corteggiatrice ha confessato al magazine di Uomini e Donne cos’è successo con l’ex tronista, e come mai sono giunti a questa drastica decisione. La giovane ha ribadito di non averlo mai tradito, ed è convinta che le telecamere lo hanno cambiato.

Soraia ha poi riferito d’aver ricevuto una serie d’accuse che non meritava: “Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose, io che non faccio del male neanche a una formica, ed è stato avvilente. Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online. Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione.” L’ex corteggiatrice ha smentito anche l’accuse di tradimento, la foto con l’imprenditore è stata scattata ad un evento dove erano presenti altre persone.

Soraia: “Mi sono sentita sola“

Soraia ha poi aggiunto che durante la convivenza ha percepito una persona diversa, inoltre si è anche sentita sola: “Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”.

L‘addio è stato doloroso, ma Soraia ad un certo punto ha capito che qualcosa era cambiato. La giovane è infatti convinta che le telecamere hanno avuto un peso sul comportamento dell’ex gieffino post reality: “Le telecamere lo hanno cambiato? Mi dispiace dirlo, ma sì”.