Uomini e Donne, svelati i nomi dei nuovi tronisti: la reazione dei social

Le registrazioni di Uomini e Donne sono iniziate in questi giorni. Witty tv ha preceduto ogni possibile spoiler e sulla sua pagina web ha reso noto i nomi dei nuovi tronisti. Chi si aspettava di vedere seduto sull’ambita sedia rossa volti noti al pubblico dovrà ricredersi, anche questa volta Maria de Filippi ha puntato su ragazzi non conosciuti, ma con una storia personale da raccontare.

I due tronisti maschi sono Brando e Cristian, mentre l’unica donna per il momento è Manuela. Cristian è un giovane ragazzo romano, d’appena 22 anni, studia fisioterapia e nel tempo libero consegna pizze perchè come dice nel video di presentazione “chiedere 20 euro a mamma a 20 anni non si può”. E’ un ragazzo intraprendente, con tanti sogni da realizzare. Vive con la madre e il compagno. I suoi genitori si sono separati quando era appena un dodicenne. Da quel momento la sua vita è cambiata: sia il padre che la madre hanno oggi dei nuovi compagni e dei figli.

E’ entusiasta della vita, ma poco fiducioso nei rapporti di coppia. Spera di trovare la persona giusta, in grado di farlo innamorare senza condizioni. Brando invece è un ragazzo di Treviso, ha poco più di vent’anni e nella vita ha già fatto tanti lavori: dal cameriere all’insegnante di sci e anche il calciatore. E’ uno sportivo e per questo è sempre molto attivo. Anche i suoi genitori si sono separati quando era appena adolescente e questo gli ha procurato una certa diffidenza nei rapporti di coppia.

Uomini e Donne, Manuela è la nuova tronista

Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne. Al momento è l’unica donna, anche se i rumors parlavano di due donne e due uomini. Originaria di Brindisi, oggi Manuela vive a Roma dove si è trasferita dopo il fallimento di una storia d’amore. Ha 34 anni e si definisce una ragazza sensibile, timida e anche generosa.

E’ inoltre molto sensibile, ma soprattutto romantica. Ha un passato famigliare non facile, e ha perso il padre che non era ancora maggiorenne. Manuela ha partecipato a Temptation Island dov’è uscita con il single Luciano Punzo. I due hanno vissuto una storia importante poi hanno messo la parola fine a loro amore. Oggi Manuela cerca un’amore vero che duri per sempre.

