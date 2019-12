Uomini e Donne trono over, le lacrime amare di Gemma Galgani

Gemma Galgani è una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, volto rassicurante del programma negli ultimi anni è diventata una vera e propria icona in virtù dei suoi tanti corteggiatori che negli ultimi anni hanno voluto conoscerla. Questa volta Gemma è alle prese con un nuovo amore, Juan Luis Ciano, arrivato qualche settimana fa in trasmissione per conoscerla e corteggiarla, un uomo elegante e galante perfetto per la dama che ancora oggi non ha trovato il suo vero amore.

Juan Luis sta corteggiando Gemma in modo davvero esclusivo eppure la dama nonostante le tante uscite anche molto confidenziali sente che il cavaliere napoletano è trattenuto, non si lascia andare e questo le fa venire tanti dubbi e la rende insicura sui suoi veri sentimenti.

In puntata Gemma Galgani ha detto d’essere molto presa da Juan Luis Ciano ma qualcosa non la convince, dall’altra parte il cavaliere ha detto d’essere interessato a Gemma ma ancora non gli è scattato nulla e non è sicuro che in futuro succederà qualcosa: “Da parte mia, non è scattato quell’amore che è scattato in te. Io sono affezionato a te, provo un affetto profondo ma non è scattato l’amore. Mi fa piacere conoscerti ma non so cosa altro posso aggiungere. Dormire insieme è stato bellissimo. Ho bisogno di tempo per capire.”

Gemma Galgani, tanti dubbi e sospetti su Juan Luis Ciano

Nell’ultima esterna Gemma Galgani e Juan Luis Ciano hanno trascorso una giornata e una notte a Torino insieme, il cavaliere è andato a trovare la dama nella sua città e dopo aver passato il pomeriggio a passeggio sono andati nell’hotel del cavaliere dove Gemma ha accettato di trascorrere insieme la notte. Sembra, tuttavia, che fra i due non sia successo nulla, e questo ha insospettito Gemma che non si spiega perchè l’uomo sia così trattenuto nonostante alcuni slanci d’affetto che le ha dimostrato.

L’insicurezza e i dubbi di Gemma sono avvallati dalle dichiarazioni di Armando che rivela che l’uomo napoletano corteggia altre donne fuori dal programma tra cui sua sorella, la notizia sconvolge la dama torinese che stenta a non piangere.