Uomini e Donne trono over, ultimo tentativo per Gemma: la decisione di Maria de Filippi

Le registrazioni di Uomini e Donne inizieranno a fine Agosto. Il daytime di Maria de Filippi riprenderà la sua programmazione ordinaria dal prossimo 11 settembre. In scena sia il trono over che quello classico e probabilmente le prime puntate del format saranno dedicate alla presentazione dei nuovi tronisti.

Tra i volti consolidati del trono over di Uomini e Donne oltre a Tina Cipollari e Gianni Sperti anche alcuni cavalieri e dame. Immancabile la presenza di Gemma Galgani che anche quest’anno è stata confermata nel parterre femminile delle dame. Secondo alcuni rumors accreditati Maria de Filippi avrebbe posto un ultimatum alla storica dama. A quanto pare la prossima sarà l’ultima stagione per Gemma, se non troverà la sua anima gemella non sarà presente l’anno prossimo.

A confermare questo rumors anche Lorenzo Pugnaloni, esperto di Uomini e Donne. Sul magazine Mio Pugnaloni è certo che Gemma non avrà altre occasioni per trovare l’amore vero: “Gemma ci riproverà anche quest’anno: a fine agosto, infatti, ripartono le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e la dama torinese sarà, ovviamente, presente nel parterre femminile della trasmissione, pronta a rimettersi a caccia dell’amore. Questo, però, sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel Trono Over”.

Uomini e Donne trono over, l’addio di Gemma

L’assenza di Gemma Galgani dal trono over appare impossibile anche da pensare. Gemma è parte del format degli anta si dal debutto ed è stata protagonista di varie storie senza mai trovare l’anima gemella. Oggi è convinta che il vero amore esiste e che il programma le possa dare la possibilità d’incontrarlo: per ora ogni tentativo è apparso vano.

Certo è che il pubblico è molto legato alla dama torinese, per questo in passato si è anche parlato d’un cambio di ruolo nel programma. In futuro Uomini e donne potrebbe subire qualche piccola rivoluzione, ma per la prossima stagione i cambiamenti apportati sono quasi impercepibili.