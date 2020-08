Uomini e Donne trono over, Veronica e Giovanni si sono lasciati: è tutto falso?

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi coppia leader del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati, per qualcuno è tutta una messa in scena

La notizia dell’addio di Veronica Ursida e Giovanni Longoabardi coppia nata prima della fine di Uomini e Donne ha immediatamente scosso gli animi degli appassionati del programma. I due hanno trascorso gran parte dell’estate insieme e ora a pochi giorni dalla ripresa delle registrazioni del programma di Maria de Filippi annunciano d’essersi lasciati.

Un addio poco credibile secondo alcuni followers che hanno insinuato il dubbio che sia tutta una messa in scena per riapparire in tv e godere di qualche altro mese di popolarità. Veronica nei giorni scorsi ha annunciato su Instagram che la fine della storia con Giovanni è stata causata da un suo gesto sbagliato, è stata una sua responsabilità e ora non può tornare indietro:

” La colpa è solo mia. Ti amo, ma ho fatto un grave errore. Ormai è tardi. Perdonami. Sei stato un signore e io ho sbagliato. Non mi perdonerò mai. Purtroppo le favole finiscono anche se causate dalle principesse. E questa è la fine della mia favola” Le parole di Veronica non rivelano in realtà cosa sia successo veramente e questo lascia un alone di mistero sulla veridicità delle sue dichiarazioni.

Uomini e Donne, Veronica Ursida: “Nessuna finzione: solo un rapporto troppo vero!”

L’accusa di finzione rivolta a Veronica e Giovanni non è piaciuta ai due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne che si sono ritrovati, anche se separatamente, a spiegare la loro verità. Nonostante l’addio i followers hanno costato che i due si trovavano entrambi al Santuario di Pompei, una coincidenza particolare per una coppia che si è appena detta addio.

Sia Giovanni e la dama hanno spiegato che la loro posizione è stata rilevata poco prima che si separassero e che per il momento sono lontani decisi a riflettere sui loro sentimenti: “Se per voi siamo finti mi dispiace, ma vi posso garantire che questa sofferenza la potete leggere nei nostri occhi.” Il cavaliere ha aggiunto alle parole di Ursida: “La foto è stata fatta li insieme perché pochi minuti dopo Veronica è ripartita ed era come un saluto davanti a un posto sacro.“