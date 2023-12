Vacanze di Natale (1983) | Tutti a Cortina – Paramount+

Impostate i vostri orologi rigorosamente sul polsino della camicia: il 7 dicembre è ora di guardare VACANZE DI NATALE su Paramount+!

“Non è un punto di vista, è un teorema! Claro?” Si, perché Paramount+, questo Natale, ci riporta indietro nel tempo: in occasione del 40°anniversario del film il 22 dicembre, per oltre un mese sul servizio, dal 7 dicembre al 17 gennaio c’è VACANZE DI NATALE (1983), il film dei fratelli Vanzina prodotto da Filmauro e da Luigi e Aurelio De Laurentiis.

Definito fin da subito come il primo Instant movie del cinema italiano, poiché ambientato nello stesso periodo d’uscita nelle sale, il film è diventato un vero e proprio cult, nonché precursore di un fortunato filone cinematografico comico a tema natalizio, denominato successivamente “cinepanettone”.

VACANZE DI NATALE (1983), diretto da Carlo Vanzina, è il ritratto di un gruppo di italiani in vacanza a Cortina nel 1983. Vizi, frivolezze, intrighi e mode raccontati con ironia, ma anche con attenzione nel fotografare i linguaggi e la vita della gioventù di quegli anni.

Un cast ricchissimo di attori:

Jerry Calà nel ruolo di Billo, un cantante di piano bar; Christian De Sica, un ricco cinico e problematico; Stefania Sandrelli, una donna sposata e insoddisfatta; Karina Huff, una fotomodella americana; Claudio Amendola è Mario, il ragazzo proletario che si trova a Cortina come un pesce fuor d’acqua; Antonella Interlenghi, la ragazzina ricca e viziata; e poi, gli indimenticabili caratteristi Guido Nicheli, “Il Dogui”, nei panni del milanese Donatone Braghetti e Riccardo Garrone, che interpretava il capofamiglia romano Giovanni Covelli e, ancora, Moana Pozzi e Mario Brega tra gli altri.

Tra risate e forse un pizzico di nostalgia,

vedremo due famiglie benestanti di Roma e Milano che si ritrovano a festeggiare il Natale a Cortina d’Ampezzo, oltre a una galleria di personaggi esuberanti che daranno vita a una serie infinita di avventure comiche. Il tutto accompagnato dai paesaggi mozzafiato delle Dolomiti e da una splendida colonna sonora, anch’essa ormai iconica e ulteriore contributo al successo del film: da Maracaibo di Lu Colombo, suonata da Jerry Calà a Moonlight Shadows di Mike Oldfield e Maggie Reilly passando per Amore Disperato di Nada.

A Natale non solo “Cumenda” su Paramount+

In prossimità delle feste su Paramount+ arrivano tante nuove pellicole per tutti i gusti! Dal 19 dicembre un’altra commedia natalizia “made in Italy”: THE CHRISTMAS SHOW, con Francesco Pannofino, Ornella Muti, Serena Autieri e Raoul Bova.

Il 17 dicembre su Paramount+ arriva un altro film italiano, MARGINI, diretto da Niccolò Falsetti, che ha ricevuto due candidature ai David di Donatello 2023 per miglior regista esordiente. Michele, Edoardo e Iacopo, tre amici squattrinati e senza un’occupazione, formano un gruppo street punk hardcore. Stanchi di suonare in contesti riduttivi, vengono finalmente chiamati come opening act di una famosa band americana. Riusciranno nell’impresa?

Dal 24 dicembre arriva anche

L’ETÀ GIUSTA, commedia diretta da Alessio Di Cosimo e interpretata da Valeria Fabrizi, Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Alessandro Bertoncini, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone. Il film racconta la vicenda di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e hanno due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto.

Inoltre, i nuovi documentari musicali,

come THRILLER 40, sul disco più venduto al mondo di Michael Jackson e THE LADY AND THE LEGEND, che racconta la splendida amicizia tra Lady Gaga e Tony Bennett. E ancora, i film in prima visione, come il comedy-drama VIENI COME SEI, dal 6 dicembre; THE SISTER OF THE GROOM, commedia romantica in arrivo il 12 dicembre; ROISE & FRANK dal 26 dicembre e THE RESCUE, film d’azione disponibile dal 31 dicembre.

La library si arricchisce poi di nuovi classici: THE ARTIST, LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA, RICORDATI DI ME RESTIAMO AMICI, L’ULTIMO BACIO e tanti altri, da guardare rigorosamente sul divano con tutta la famiglia.

E per citare Giovanni Covelli, solo alla fine di questa scorpacciata potremo dire a gran voce: “E anche questo Natale…”

