Paramount+ presenta Thriller40

Disponibile dal 2 dicembre – Il nuovo documentario THRILLER 40 sarà presentato in anteprima mondiale il 2 dicembre su Paramount+ in Italia, oltre che negli USA, nel Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Germania, Svizzera, Austria, America Latina e Corea del Sud. Sarà inoltre presentato su MTV a livello internazionale, escludendo Cina e Giappone.

Quarant’anni dopo l’uscita di “Thriller” di Michael Jackson,

l’album più venduto di tutti i tempi in tutto il mondo, il regista Nelson George riporta i fan indietro nel tempo per vivere la realizzazione dell’album da record e l’uscita dei cortometraggi che lo accompagnano che hanno per sempre ridefinito il formato del video musicale. Con filmati inediti e interviste esclusive, THRILLER 40 racconta la creazione di un fenomeno globale pre-internet diverso da qualsiasi cosa uscita prima e dopo.

“Thriller” ha lanciato Michael Jackson verso il successo e ancora oggi continua a influenzare tutti gli aspetti della cultura e dell’intrattenimento, compresi il mondo della musica, della danza e della moda. Nel documentario sono presenti luminari della musica e dell’intrattenimento tra cui Usher, Mary J. Blige, Will.I.Am, Mark Ronson, Misty Copeland, Maxwell e John Landis.

THRILLER 40 è prodotto da Optimum Productions e Company Name. Colin Hanks, Sean Stuart, John Branca e John McClain sono i produttori.

Paramount+

è un servizio globale di streaming video digitale su abbonamento di Paramount che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età. A livello internazionale, il servizio di streaming offre una vasta libreria di serie originali, spettacoli di successo e film popolari di ogni genere provenienti da marchi e studi di produzione di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, oltre a una robusta offerta di contenuti locali di prima qualità. Il servizio è attualmente attivo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Caraibi, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Svizzera e Corea del Sud.

Per ulteriori informazioni su Paramount+, visitare il sito www.paramountplus.it e seguire @ParamountPlusIT su tutte le piattaforme social.