Valeria Marini innamorata di un noto politico: le indiscrezioni

Valeria Marini ha ritrovato l’amore. La showgirl dal vissuto sentimentale non facile sembra avere un nuovo fidanzato che le ha rubato il cuore. Gli scatti di Valeria in vacanza a Ponza con il suo neo cavaliere sono stati pubblicati da Diva e Donna che non ha dubbi sul fatto che l’ex gieffina si sia lasciata alle spalle la fine della relazione con Eddy Sinislaschi.

L’ex prima donna del Bagaglino è infatti apparsa molto vicina al deputato di Fratelli D’Italia Gerolamo Cangiano, detto Gimmi. Dalle immagini si deduce che tra i due ci sia più di un’amicizia. Appaiono molto intimi e affiatati e sicuramente sta nascendo qualcosa di importante: Lui non oppone resistenza alle arti seduttive della storica vedette del Bagaglino. Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo pontino, con altri compagni di viaggio.

Dopo un tuffo da sirena, ecco Valeria, che in passato si è dimostrata attratta da uomini dalla fisicità consistente, lanciarsi in bikini leopardato all’arrembaggio del deputato durante il bagno in mare” Ha scritto Diva e Donna certa della liason nata tra i due vip. Ovviamente il deputato desidera mantenere un basso profilo, ma è evidente che la vicinanza di Valeria Marini non glielo permetterà. Inoltre lo scorso anno Valeria è finita al centro delle polemiche per aver difeso Giorgia Meloni, è anche per questo che preferisce stare lontano dallo scenario politico.

Valeria Marini vacanze di relax e tanto amore

Le vacanze di Valeria Marini a Ponza sono all’insegna del relax e della tranquillità. La showgirl merita di riposarsi e ancora di più merita di vivere un amore sincero. Dopo il fallimento del suo matrimonio e in seguito alla fine della relazione con Vittorio Cecchi Gori l’ex gieffina sembra aver trovato l’uomo giusto per lei.

La relazione subirà sicuramente un evoluzione e presto Valeria uscirà allo scoperto condividendo con i fans il suo momento felice.