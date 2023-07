Vanessa Incontrada confessione inattesa: “Amore ritrovato”

Volto iconico della tv italiana anche se ha origini spagnole Vanessa Incontrata è anche una bravissima attrice. Nella fiction Scomparsa in onda la domenica sera su Rai Uno sta dimostrando d’avere talento e passione. Spesso è stata al centro dell’eco mediatico a causa d’alcuni insulti ricevuti. In più occasioni Vanessa è stata messa sotto accusa per le sue forme morbide, offese che l’hanno toccata ma a cui ha saputo rispondere con estrema dignità.

La Incontrada ha parlato del suo ruolo di mamma nel podcast di Diletta Leotta Mamme Dilettanti. L’attrice ha avuto un figlio, Isal, dal compagno con cui ha una relazione da 16 anni. Un’affermazione che ha stupito gli ascoltatori convinti che la conduttrice fosse single da tempo. Nel 2022 ha infatti rivelato d’essere in un momento riflessivo, in una pausa da tutto e da tutti. Oggi invece sembra che la Incontrada abbia trovato il suo equilibrio professionale e anche sentimentale.

“Io ho sempre avuto l’istinto materno sin da giovane. Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi”. Ha dichiarato alla Leotta. Ha poi aggiunto: “Noi abbiamo deciso, ho detto quando succederà succederà, e alla prima è successo”. La Incontrada ha ammesso di essere legata a Rossano da 16 anni, ma ci sono stati anche dei momenti bui solo da qualche tempo è tornato il sereno: “E’ faticoso sicuramente, poi la nascita di un figlio certe cose le fa cambiare, non so se purtroppo o per fortuna, è ovvio che determinate cose cambiano, bisogna saperle gestire”.

Vanessa Incontrada mamma bis: “Mi piacerebbe molto, ma…“

Vanessa Incontrada ha poi ammesso che le piacerebbe avere un altro figlio, ma non può non ricordare che la sua prima gravidanza non è stata semplice. Affrontare un nuovo periodo di gestazione, oggi che ha anche un’età diversa le crea qualche preoccupazione ma non esclude del tutto d’avere un secondo bambino:

Mi piacerebbe molto, adesso vediamo che succede, perché non è stata semplice per me la prima gravidanza fisicamente. Però mi piacerebbe molto”, ha dichiarato serena la conduttrice di Zelig.