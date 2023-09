Vanessa Incontrada rivela: “Perchè ho scelto di vivere a Follonica”

Artista eclettica, completa e decisamente versatile Vanessa Incontrada è tra i volti più amati della tv. Passa dalla conduzione al set in modo molto spontaneo e naturale e questo la rende un personaggio apprezzato anche dagli addetti ai lavori. Attualmente è tornata a condurre Striscia la Notizia insieme a Alessandro Siani, un ruolo dove è se stessa e si diverte molto.

Intervistata dal magazine Grazia, che le ha anche dedicato la copertina, Vanessa ha parlato della sua famiglia d’origine divisa tra Barcellona e Follonica. Poi ha spiegato come mai ha scelto di vivere in una cittadina cosi composta. Follonica ha poco più di 20 mila abitanti e si trova in provincia di Grosseto. Un posto davvero bellissimo dove la Incontrada ha trovato il suo equilibrio:

“Abito a Follonica, in collina. La mia casa guarda il mare, è circondata dagli olivi e da un bosco. Quest’anno ho voluto prendermi quattro mesi interi senza lavoro per godere di quella quotidianità che mi mancava da anni. In casa ci sono mio figlio Isal, che ha 15 anni, i cani, il barboncino Gina, e due golden retriever, Zelig e Tokio, e Gisella, che vive con noi da quando è nato Isal e gestisce tutto: la famiglia e la casa”.

Vanessa Incontrada: “Io mi occupo di papà e mia sorella di mia madre”

Vanessa Incontrada ha poi raccontato che i suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo 12 anni. Il padre è italiano e la madre spagnola. E’ nata a Follonica e poi si è trasferita a Barcellona dove ha frequentato le medie e il liceo. In seguito è tornata in Italia dove si è affermata nel mondo dello spettacolo.

La sorella e la mamma vivono a Barcellona, mentre il padre si trova a Follonica con lei. Per questo con la sorella si sono suddivisi i compiti: “Poi, di fatto, io e mia sorella ci siamo suddivise i genitori: in Spagna lei si occupa della mia mamma, in Italia io del mio papà”.