Vera Gemma: “Volevo fare film hard: per lui sarebbe stato un trauma”

Figlia d’arte, concorrente agguerrita in alcuni reality Vera Gemma ha ricevuto il premio come miglior attrice all’ultimo Festival di Venezia 2022 con “Vera”, pellicola che racconta la sua vita. L’attrice ha rilasciato un’interessante intervista al magazine MOW a cui ha confessato che le sarebbe piaciuto diventare un’attrice hard.

Vera ha ammesso che il mondo del porno l’attraeva, ma che è stata fermata dall’idea che il padre, il famoso Giuliano Gemma, non avrebbe accettato la sua scelta: “Ma sapevo che non avrei mai potuto farlo finché mio padre era in vita. Per lui sarebbe stato un trauma. Non perché fosse un moralista, solo che avrebbe voluto altro per me“. L’ex naufraga ha ammesso d’essere stata incoraggiata dal genitore a seguire la strada del cinema e del teatro, ha sempre creduto in lei: “Era consapevole del mio talento. Pur essendo molto duro ha incoraggiato il mio teatro underground, quando mi scrivevo le mie opere e lui era sempre in prima fila.

Ha poi aggiunto: “Una volta mi disse: ‘Sei più brava di me’. Buttarmi nell’hard sarebbe stato un dolore ulteriore per miei genitori. Oltre a non onorare il nome di Giuliano Gemma. Però conobbi Riccardo Schicchi, un uomo intelligentissimo”.

Vera Gemma: “Schicchi? Era affascinante”

La figlia di Giuliano Gemma ha speso parole d’affetto e stima nei confronti di Riccardo Schicchi. Lo ha definito un uomo affascinante e intelligente. Dopo che gli ha raccontato d’aver visitato un locale a Los Angeles dove facevano spogliarelli e n’era rimasta affascinata, la portò in un posto di sua proprietà e la invitò a spogliarsi:

“Mi disse: ‘Vai, spogliati’. Non fece in tempo a finire la frase che ero già sul palco a interpretare uno spettacolo. Rimase scioccato e disse: ‘Hai fatto qualcosa che solo una persona al mondo avrebbe fatto ed è Moana Pozzi’. Mi propose anche una serie di serate hard dal vivo strapagate”. Gemma declinò l’offerta, lo ringraziò ma il suo unico pensiero in quel momento era rivolto al padre.