Verissimo, Alena Seredova frecciatina a Buffon: “Anche lui si sposa?”

Ospite di Verissimo Alena Seredova è apparsa felice e raggiante. Le scorse settimane l’ex modella ha sposato Alessandro Nasi, l’uomo che l’ha resa mamma di Vivienne, sua terza figlia. Alena ha ritrovato la serenità accanto al neo marito che l’ama in modo smisurato, oggi ha la sua famiglia e si è lasciata alle spalle il passato.

Alena ha ricordato quanto ha sofferto dopo la separazione da Gigi Buffon. Ha scoperto che il marito aveva una relazione clandestina con Ilaria D’Amico in modo inappropriato e superare quel momento non è stato facile: “Ero una donna ferita e delusa, con due bambini. I bimbi se sono tuoi è tutto facile, altrimenti no. Alessandro è il loro vero amico, un compagno di viaggio”.

Con il senno di poi è soddisfatta di come sono andate le cose. Ha poi ringraziato l’ex portiere della Nazionale d’averla lasciato, grazie al suo gesto ha potuto incontrare l’uomo della sua vita e realizzarsi personalmente: “All’inizio ero molto delusa. Oggi posso solo dirgli grazie. Lui mi ha lasciato da qualche parte e mi ha preso una persona che mi fa stare bene e che mi rende felice. E che mi ha dato Vivienne. Io dopo i due maschi volevo avere altri figli, specialmente una femminuccia. Sono felicissima.”

Alena Seredova ironica sulle nozze di Buffon e Ilaria D’Amico: “Si sposano?”

Oggi Alena è una donna realizzata e questo lo deve soprattutto a Alessandro Nasi. Messa al corrente che anche Buffon ha annunciato che presto convolerà a nozze con Ilaria D’Amico, Alena ha sottolineato d’aver sentito la notizia: “Anche lui si sposa? Ho sentito anche io, vedremo”.

La Seredova ha poi confermato che oggi i rapporti con Gigi Buffon sono più distesi, ma non condivide il concetto di famiglia allargata per questo non ha contatti con lui che non siano collegati ai figli.