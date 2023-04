Verissimo, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: l’amore, il tradimento e il…terzo figlio

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono stati ospiti del pomeriggio di Verissimo. La coppia nata, ormai qualche anno fa, negli studi di Uomini e Donne è ancora oggi affiatata e molto innamorata. I due conquistarono la popolarità grazie al dating show di Maria de Filippi, il loro non fu un incontro facile eppure dopo il percorso nel programma si sposarono.

Dopo essere diventati genitori, Aldo tradì Alessio e confessò le sue colpe in diretta tv solo per proteggere la moglie che veniva attaccata da più parti. In quell’occasione la Cammarota rivelò ancora una volta tutto il suo amore per l’ex tronista definendolo la sua unica metà: “Mio marito è la mia metà, forse ad oggi io non sono la sua, Ma lui è la mia” disse la giovane. Aldo e Alessia decisero di darsi una seconda occasione: oggi hanno due figli e sono in attesa del terzo bambino che si chiamerà Mattia.

- Advertisement -

Ricordando il tradimento Aldo ha sottolineato che per lui era un momento non facile, inoltre era molto giovane: “Molte responsabilità tutte insieme, e l’età era quella che era. Eravamo ventenni. Sì, io la tradii. Lo confessai pubblicamente perché stavano addossando questa colpa a lei. Dovevo intervenire”. L’amore tra i due è percepibile anche oggi tanto che i commenti social sono stati tutti a loro favore. C’è anche chi ha attaccato i protagonisti di oggi di Uomini e Donne, rispetto a loro appaiono solo finalizzati ad apparire. Anche dopo la scelta spesso le coppie si lasciano dopo qualche mese.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: famiglia felice. La commozione dei fans

Molti fans si sono commossi nel vedere Alessia Cammarota e Aldo Palmeri a Verissimo. Una coppia felice che sta realizzando una serie di progetti in comune. Recentemente l’ex corteggiatrice ha anche parlato dell’aborto subito e vista la tanta sofferenza patita ha deciso di rivelare la sua terza gestazione solo ora che è avanti con la gravidanza.

- Advertisement -

Sarà un terzo maschio, ma Alessia è molto felice. Voleva un altro figlio e lo desiderava da tempo: ora è amata e ha una famiglia praticamente perfetta!