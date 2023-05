Verissimo, Anna Pettinelli: ecco perchè è finita con Stefano

Oggi felicemente single Anna Pettinelli è stata tra gli ospiti del salotto di Verissimo. La speaker radiofonica, ex coach d‘Amici ha parlato della sua vita privata. Dal matrimonio durato 6 mesi da cui è nata la figlia Carolina alla fine della relazione con Stefano Macchi, oggi legato a Elisa D’Ospina, i due sono diventati genitori solo da qualche settimana.

A Silvia Toffanin ha raccontato d’essersi sposata a 26 anni e d’aver capito subito d’aver fatto un errore: “Mi sono sposata quando avevo 26 anni. Sposata in due mesi e separata in sei. Siamo andati insieme dallo stesso avvocato dicendo che avevamo fatto un errore e chiedendo come potevamo rimediare.” E’ molto legata alla figlia Carolina, 27 anni, che nonostante le due lauree in marketing ha scelto la carriera di speaker. Ha anche partecipato all’ultima edizione The Voice.

- Advertisement -

Un ruolo importante nel suo vissuto lo ha avuto Stefano Macchi. I due sono stati insieme per ben 8 anni e hanno partecipato anche Temptation Island. Lui, doppiatore noto, aveva ben 18 anni meno di lei ma questo non è mai stato un problema. Durante il percorso nel reality dei sentimenti hanno avuto dei contrasti, Stefano si è avvicinato molto ad una tentatrice. Alla fine hanno deciso di lasciare il talent insieme.

Anna Pettinelli: “Stefano? Spero sia felice!“

L’ex coach d’Amici non ha manifestato nessuna rancore nei confronti dell’ex Stefano Macchi. Il doppiatore oggi ha posto le basi di una nuova famiglia e Anna spera sia molto felice: “Spero che sia felice e che abbia una vita serena”.

- Advertisement -

Anna ha affermato di frequentare una persona ma non vuole rivelare altro in merito al suo nuovo flirt. In questo periodo si sta dedicando al lavoro e alle sue passioni come tennis, trekking e pilates.