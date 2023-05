Verissimo, Bianca Atzei irriconoscibile: cos’ha fatto

Ospite del salotto di Verissimo Bianca Atzei è stata accolta dal calore di Silvia Toffanin che come sempre è una perfetta padrona di casa. La giovane cantante ha raccontato i suoi primi mesi da mamma, un ruolo che le si addice alla perfezione e che le sta facendo provare delle grandi emozioni.

Tuttavia i telespettatori non hanno potuto non notare i cambiamenti di Bianca. L’artista è apparsa in video con i connotati decisamente diversi a qualche mese fa. Il suo viso sembra aver subito qualche ritocco di troppo e questo ha immediatamente suscitato i commenti social alcuni ironici e sarcastici: “Quanto silicone la Atzei”, e ancora: “Bianca Atzei o Steffy Forrester?”; “Ma Bianca Atzei si è trasformata in Guendalina Tavassi?”; “Da Bianca Atzei a Nina Moric è un attimo”. Questa una sintesi delle tante critiche.

Bianca non ha mai riferito d’aver fatto ricorso alla chirurgia estetica anche se durante la sua permanenza all’Isola dei famosi ha ammesso d’aver rifatto il seno. Certo è che il suo viso è apparso totalmente cambiato, e per molti l’Atzei ha esagerato: non ne aveva affatto bisogno.

Bianca Atzei: “Ora sogno una femminuccia“

Bianca Atzei non ha per il momento risposto alle critiche social ricevute dopo la sua partecipazione a Verissimo. Oggi è una donna felice e appagata, è una mamma presente e anche se i primi mesi con il piccolo sono stati impegnativi non nega che le piacerebbe avere presto un altro figlio.

“Sogno una femminuccia“. Bianca vorrebbe avere presto una femmina, è non esclude che potrebbe mettere in atto questo progetto prima del previsto. Il compagno, la Iena Stefano Corti, appoggia appieno i desideri della giovane cantante.