Verissimo, Elena Di Cioccio sieropositiva: “So chi mi ha infettato”

Ospite del salotto de Le Iene Elena di Cioccio ha parlato della sua sieropositività e di come convive con questa patologia da più di 20 anni: “Sono sieropositiva da 21 anni, per chi non lo sapesse ho l’HIV. Da qualche giorno sono rinata”. Ha dichiarato a Silvia Toffanin dimostrandosi una persona decisamente serena, anche perchè ha condiviso questa notizia solo da qualche settimana.

Elena ha reso nota la sua sieropositività a Le Iene, dov’è di casa, e da quel momento si è liberata di un peso. Nel talk pomeridiano di Canale 5 ha poi ricordato che appena maggiorenne ha avuto una serie di dipendenza da cui è uscita. Poi quando aveva 28 anni, i primi lavori stabili e un compagno che adorava, ecco che è arrivata la diagnosi e l’è crollato il mondo addosso. A sostenerla il fidanzato d’allora che gli ha mostrato comprensione e affetto.

L’attrice sa benissimo chi e quando è stata infettata, ma non lo ha voluto raccontare neanche nel suo libro Cattivo sangue e questo per proteggere il soggetto da eventuali ritorsioni: “Se ho un’idea di come ho fatto a infettarmi? Sì, non lo ho raccontato nel libro perché secondo me ognuno ha il diritto di… e chi mi conosce personalmente poteva rintracciare il perimetro di questa cosa e non volevo che qualcuno potesse ricevere una telefonata sgradita, perché non è compito mio. Ma ero dentro a una relazione stabile”.

Elena Di Cioccio: “Ero preparata al suicidio di mia madre”

Elena di Cioccio ha parlato dei suoi amori violenti, esperienze che le hanno fatto vivere relazioni tossiche e poi ha ricordato la mamma, che si è suicidata. L’ex Iena ha affermato che era preparata al suicidio del genitore, già aveva provato a farlo:

“Quando si è tolta la vita ero pronta, ci aveva già provato anni prima. Mia madre ha perso un figlio, mio fratello, quando aveva tre anni. Morì in un incidente. Da lì non è più stata la stessa. Poi tutto ciò che le è accaduto attorno l’ha portata a un gesto estremo. Io ho fatto tutto ciò che ho potuto, ma quando una persona prende quella decisione non puoi farci niente. Non puoi monitorarla h24”. Elena non si rimprovera nulla, ha fatto quello che poteva, ma la madre aveva deciso. Da quel momento ha intrapreso un percorso per salvare se stessa: oggi è single, ma sta bene ed è contenta.