Verissimo, Elodie Patrizi rivela: “L’ho capito prima di lei”

Elodie Patrizi è reduce dal successo di Sanremo 2020, Andromeda è uno dei pezzi più trasmessi dalle radio nazionali, è una cantante apprezzata dal talento dimostrato che si gode il momento meritatamente. Ospite della puntata odierna di Verissimo Elodie ha rivelato a Silvia Toffanin alcuni aspetti della sua vita privata, in particolare ha parlato del rapporto con Maraccash conosciuto la scorsa Estate e della sua infanzia.

Elodie non ha avuto un’infanzia facile, è cresciuta nella periferia romana e ha trascorso un periodo buio durante l’adolescenza. La separazione dei genitori, le violenze in casa e il degrado di una periferia sono aspetti che l’hanno segnata profondamente nella sua crescita privata ma anche musicale.

Impossibile per l’ex cantante di Amici non parlare del rapporto con la sorella minore Fey, ha sempre cercato di proteggerla dalle brutte vicende quotidiane che vivevano da bambine. Poi ha scoperto il suo diverso orientamento sessuale perfino prima di lei, e quando ha fatto coming out, dicendo di essere lesbica le è stata molto vicino.

Verissimo, Elodie Patrizi l’amore speciale per la sorella Fey e per Marracash

Elodie Patrizi ha un rapporto speciale con la sorella anche oggi che è grande ed è fidanzata, fa di tutto per proteggerla e tenerla al sicuro la considera una figlia più che una sorella.

La cantante si è detta anche molto innamorata di Marracash, il rapper che ha conosciuto la scorsa Estate per lavoro, il loro è un rapporto semplice ma fatto di tanto affetto e attenzioni e spera che continui e che duri.