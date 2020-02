Elodie Patrizi vs Marco Masini. Alessia Marcuzzi: “E’ body-shaming anche quando si è magri”

Elodie Patrizi è sicuramente uno dei personaggi che più si è fatto notare all’ultimo Festival di Sanremo per la sua professionalità ma anche per la sua bellezza, in particolare i suoi outfit firmati Donatella Versace hanno incantato il pubblico dell’Ariston e quello a casa.

L’ex cantante d‘Amici non ha però potuto nascondere d’aver subito del body-shaming da parte di Marco Masini per la sua magrezza, caratteristica fisica che da sempre la fa soffrire molto. A quanto pare Masini le avrebbe più volte fatto notare quanto è magra incoraggiandola a mangiare di più, un’osservazione che Elodie considera del vero e proprio body-shamming:

“Quando ci siamo incontrati per fare la cover di Tv, sorrisi e canzoni’ mi fa “Mangia eh”. E io gli ho risposto: “Marco io mangio” e lui, ancora: “Mangiati la Nutella”. Io già sono complessata per questa cosa della mia magrezza. Poi ci rivediamo dietro le quinte del teatro Ariston. Prima di esibirmi, mi guarda, sorride e mi dice: “Però devi mangiare“.

Elodie Patrizi: “Io mangio, non ho un problema alimentare”

Elodie Patrizi ci tiene a difendere il suo status di magra, anche se per molto tempo l’ha fatta soffrire. La cantante ha ribadito che lei mangia ed è stanca di doversi impegnare per dimostrarlo. Anche Alessia Marcuzzi si è schierata dalla parte di Elodie, affermando che una donna magra può subire body-shaming al pari di una sovrappeso:

“Vero Elodie. Se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. È comunque body shaming, no?”