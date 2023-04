Verissimo, Federica d’Amici 22 senza filtri: “Per me è stato un sogno! E sono innamorata”

Federica Andreani è tra le allieve d’Amici 22 che più ha emozionato il pubblico. Allieva d’Arisa ha lasciato la scuola lo scorso Sabato, ma oggi è molto felice di com’è cambiata la sua vita. Talento naturale quando ha avuto accesso nel talent non aveva nessuna esperienza, lavorava come parrucchiera e tutto ciò che è riuscita a vivere in questi mesi l’ha travolta.

A Silvia Toffanin, Federica ha rivelato d’aver vissuto un sogno, tutto era magico e quasi irreale: “Dopo sette mesi tornare alla vita normale è stato strano, per me Amici è stato un sogno. Io partivo da zero, sono un’autodidatta del canto.” Ha poi spiegato: “Io cantavo solo in camera mia, inviai il video per il casting e loro, quelli di Amici, mi hanno chiamato. Ho poi fatto diversi provini, io ci andavo spensierata, ero incredula, all’inizio l’ho preso per gioco, poi invece no, sono maturata”.

Visibilmente emozionata e con la lacrima facile Federica ha speso parole d’affetto anche nei confronti d’Arisa che ha sempre creduto in lei: “Arisa? Lei è una persona d’oro, ha sempre creduto in me”. La giovane cantante, che è anche molto amata sui social, si è legata molto anche a Angelina: “Abbiamo stretto una bellissima amicizia. Le voglio veramente tanto bene, ci vedremo fuori sicuramente, mi ha dato un braccialetto molto importante per lei“.

Federica: “Piccolo G? Si sono innamorata”

Nel salotto di Verissimo Federica ha anche confessato d’aver incontrato l’amore nella scuola di Amici. Con Piccolo G ha creato un rapporto speciale e oggi sente dire che è innamorata, lo pensa continuamente ed è una persona che l’ha riempita d’attenzioni:

“Sì, sono innamorata. Non nego di pensarlo costantemente, quindi penso di sì, di essere appunto innamorata. Lui è una persona speciale, intelligente, colto, sa sempre cosa dirmi per tranquillizzarmi. Mi ha scritto un sacco di poesie e lettere romantiche e passionali. Non sembra, ma in realtà è un romanticone.“