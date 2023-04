Verissimo, Milena Miconi evita di parlare del GFVIP7: argomento tabù

Com’è noto da Febbraio i vertici Mediaset hanno rivoluzionato alcune regole legata ai vipponi che hanno partecipato al GFVIP7. In seguito ad alcuni comportamenti che la dirigenza di rete ha definito trash tali da condizionare anche gli sponsor pubblicitari, i concorrenti nella casa, una volta usciti, non hanno avuto diritto a interviste, serate e ospitate varie.

Anche Verissimo si è adeguato alla nuove regole e l’ultimo vip che è stato intervistato è stato Antonino Spinalbese lo scorso Febbraio. Durante la puntata di ieri Silvia Toffanin ha ospitato Milena Miconi, unica vippona, arrivata in finale a presenziare nel noto talk di Canale 5. La showgirl ha parlato della sua carriera, del successo in tv ma anche dei problemi economici che ha avuto. Ha riferito quanto le sono mancate le figli e anche il marito durante il soggiorno nel loft di Cinecittà.

I riferimenti al GFVIP sono stati minimi, sembra infatti che la dirigenza Mediaset consideri l’argomento reality un vero e proprio tabù. Le dichiarazioni della Miconi in proposito sono state soprattutto formali: “Bellissimo, la cosa più difficile è stato il distacco dalla mia famiglia. Rientrare a casa è stato meraviglioso. Avevo voglia di farmi conoscere da una generazione nuova, perché il Grande Fratello è visto da tanti giovani che non mi conoscevano. E, oggi, anche aver conquistato qualcuno di loro che magari è andato a curiosare nel mio passato mi fa piacere, sono contenta. E anche per me, per provare un’esperienza diversa, nuova, anche se è stata dura.“

Milena Miconi e le difficoltà economiche

Milena Miconi ha poi parlato delle difficoltà economiche che ha dovuto fronteggiare. Dopo aver fatto degli investimenti insieme al marito, il lavoro improvvisamente è cominciato a mancare e questo ha creato dei disagi in famiglia.

“Avevamo fatto degli investimenti. Con la nascita di Agnese cambiò tutto, improvvisamente scelsero un’altra attrice per una serie nella quale dovevo recitare. Capitò anche con altri lavori, non ho mai capito il perché. Mi sentivo in colpa, è stato difficile per me.” Ha poi aggiunto commossa: “Sono una che si è sempre impegnata, questa cosa l’ho sofferta tanto. Dovevo far vedere che io c’ero, che volevo lavorare. Così ripresi grazie al teatro e da anni vado in giro per l’Italia con tante commedie.“