Verissimo,Ilaria D’Amico: “Io una figlia non voluta”

Ilaria D’Amico è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, la giornalista sportiva si è confidata con Silvia Toffanin e in una rilassata chiacchierata fra amiche ha rivelato d’essere oggi una persona felice, una mamma normale ma le piacerebbe avere una figlia femmina. Ilaria ha poi rivelato d’essere stata una figlia non cercata, la mamma ha scoperto di aspettarla in un momento non ideale per questo voleva abortire ma poi le cose sono andate diversamente:

“I miei genitori avevano un rapporto molto conflittuale, c’era già mia sorella e non volevano altri figli, ma quando ebbero un riavvicinamento mia madre rimase incinta di me. Una vita che arrivava ma che non era richiesta, tanto che lei pensò di abortire. Chiese a un dottore di interrompere la gravidanza, però la mattina dell’operazione lui la chiamò per dirle di posticipare l’appuntamento. A quel punto annullò tutto perché quello era il segnale che stava aspettando. Ed eccomi qui!“

Ilaria D’Amico: “Gigi Buffon mi ha già chiesto di sposarlo, ma…”

Ilaria D’Amico non può non parlare del suo rapporto con Gigi Buffon, una storia nata per caso che sotto certi aspetti l’ha fatta anche soffrire perchè per molti è stata considerata una rovina famiglie. Sulla possibilità di sposarsi Ilaria ha detto che Buffon le ha chiesto molto spesso di andare all’altare ma sempre in modo goffo, le piacerebbe una proposta romantica: “Gigi me l’ha già chiesto tante volte ma in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino” .

La giornalista poi tranquillizza il pubblico sulla possibilità di un imminente nuova gravidanza:” Ogni settimana scrivono che sono incinta, ma non lo smentisco mai. Se dovesse ricapitare mi piacerebbe tanto avere una bambina anche se faccio fatica a immaginare un equilibrio migliore di quello che abbiamo adesso.”