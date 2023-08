Veronica Gentili commosso: l’addio della conduttrice

Puntata ricca d’emozioni quella di Controcorrente dell’11 Agosto. Il talk condotto da Veronica Gentili ha celebrato le 1000 puntate portando a casa un risultato in termini d’ascolto più che soddisfacenti. Alla fine della messa in onda la conduttrice ha salutato commossa i suoi collaboratori, gli addetti in studio e ovviamente il pubblico.

La Gentili dalla prossima stagione condurrà Le Iene e passerà a Italia Uno. La giornalista lascia Rete4 con rammarico. Un canale che le ha dato spazio e dove ha potuto esprimere il suo talento di mediatrice di un talk. Nonostante l’arrivo di Bianca Berlinguer a Mediaset, Veronica Gentili lascia la sua striscia commossa:

“Questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente ed è l’ultima puntata qui a Rete 4. Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui“. Veronica ha poi salutato il suo pubblico anche sui social, a cui ha affidato l’emozioni vissute in questi anni ma anche quelle che sta provando guardando al futuro: Ho cominciato a condurre Stasera Italia, che poi si è trasformato nel mio Controcorrente, cinque anni e mezzo fa. Ho condotto oltre 1000 puntate. 1000 puntate di me e di voi”.

Veronica Gentile, la dedica agli autori: “Vi siete presi cura di me”

La conduttrice di Controcorrente ha speso parole d’affetto e stima anche nei confronti degli autori. Veronica ha ringraziato il suo staff che l’ha aiutata a crescere da vari punti di vista: “Vi siete presi cura di me e io ho lasciato fiduciosamente che lo faceste; mi sono presa cura di voi, nel modo migliore in cui ho potuto farlo.

Adesso le nostre strade si separano, dopo il liceo bisogna prendere un altro indirizzo, ma sappiate che in tutto quello che viene dopo io vi porto con me, perché quella che sono lo sono diventata con voi“. Veronica è pronta a dare a Le Iene un volto nuovo e più composto che rispecchi la nuova linea editoriale richiesta da Pier Silvio Berlusconi.