Very Mobile: il nuovo operatore Wind-tre, costi, come funziona, portabilità e app

Per non perdere una fetta rilevante di mercato, Wind-Tre scende in campo con una nuova offerta volta a combattere i servizi targati Iliad. Wind Tre infatti crea il nuovo operatore virtuale Very Mobile. Una scelta non molto diversa da quella fatta da Tim e Vodafone.

Tutto ciò è frutto dell’entrata nel mercato di Iliad con le sue offerte, l’operatore in questione infatti ha creato un vero e proprio scossone nel settore della telefonia. Le sue offerte prevedono ottimi servizi a prezzi molto più bassi rispetto alla concorrenza. Questo ovviamente ha determinato una immediata conquista di una notevole fetta di mercato. Gli operatori “storici” non potevano restare con le mani in mano e hanno creato delle offerte volte a combattere la concorrenza.

Offerta, costi e portabilità di Very Mobile

L’offerta di telefonia Wind-Tre prevede un pacchetto molto interessante ad un prezzo molto conveniente. Parlando di numeri, l’offerta prevede ben 30GB al mese con connessione 4G ad un costo pari a 4,99€ al mese. Nel pacchetto Very Mobile, saranno comprese chiamate illimitate e sms illimitati.

Cosa comprende l’offerta oltre i servizi internet, minuti e sms illimitati? include anche servizi molto utili come il “ti ho cercato” la funzione “Hotspot”per poter utilizzare il proprio traffico dati attraverso altri dispositivi e la funzione “RingMe”. Sono previsti anche 2,4 GB di traffico dati da utilizzare quando si viaggia in Roaming (territorio europeo).

Qual’è il prezzo per l’attivazione?

Il costo complessivo per l’attivazione (compresa SIM) è di 25 €, mentre per chi fa una portabilità da altro operatore il prezzo si riduce a 5€. La SIM sarà inviata direttamente a casa senza dover pagare nessuna spesa di spedizione.

L’offerta però è limitata, solo ed esclusivamente ai primi 20 mila clienti che possono aggiudicarsela a questo prezzo. È lecito pensare che successivamente ci sarà un aumento dei costi per poterla attivare. L’operatore però non si è ancora pronunciato sul futuro, questa è sicuramente una delle migliori offerte presenti sul mercato e non bisogna sottovalutarla.

Quali sono gli operatori per fare la portabilità a 5 euro?

La portabilità da questi operatori sarà la possibilità all’utente di attivare la SIM a soli 5,00 €, ecco la lista completa: BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Ho Mobile, Iliad, Intermatica, kena Mobile, Linkem, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Come attivare l’offerta del numero

Per attivare l’offerta vai su questa pagina ufficiale dove sono indicate tutte le varie informazioni. La SIM arriva direttamente a casa, e si può scegliere un nuovo numero oppure effettuare la portabilità. Al momento dell’acquisto della SIM su verymobile.it, si può scegliere “Voglio tenere il mio attuale numero” e fornire le informazioni richieste, ovvero il numero seriale della sim attuale.

App Very Mobile

Very Mobile ha inserito sul Playstore e AppStore l’applicazione mobile per aiutare il cliente durante la visualizzazione dei vari servizi, tra cui i contatori dei gb, delle conversazioni e degli sms. Un valido aiuto a portata di click.

Una volta ottenuta la SIM Very Mobile, bisognerà scaricare sul proprio smarphone l’app ufficiale in modo da tenere sotto controllo i costi ed i contatori e richiedere supporto agli operatori.

Contatori e controllo del credito residuo

Controllo dei giga consumati e del credito residuo, ma non solo, si potranno gestire con un unico accesso tutte le SIM intestate. Visualizzare il dettaglio del traffico, gli accrediti e addebiti. E se hai finito i Giga? C’è un’incredibile soluzione, l’anticipo del rinnovo dell’offerta sempre alla stessa tariffa con la consueta validità mensile.

Come ricaricare la SIM e la ricarica automatica

Si potrà ricaricare la sim direttamente dall’app, ma non solo si potrà scegliere anche la ricarica automatica.



Come funziona la “Ricarica Automatica”? Semplicemente il rinnovo avverrà automaticamente alla scadenza dell’offerta, basterà associare un metodo di pagamento utilizzando carte di credito del circuito Visa e Mastercard oppure un conto Paypal. Il servizio è completamente gratuito.

I servizi a pagamento come abbonamenti a oroscopi, sfondi, o suonerie sono bloccati per evitare l’attivazione involontaria, un’ottima soluzione per evitare di vedersi scalare soldi sulla SIM inconsapevolmente.

Assistenza e numeri verdi

Numero verde: 800 99 4444 per informazioni sull’offerta e supporto all’acquisto, 1929 se sei già cliente.