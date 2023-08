Viva Rai 2, ecco dove si trova la nuova location

Dopo tanti dubbi e incertezze e qualche polemica la seconda stagione di Viva Rai 2 si farà. Il format mattutino lo scorso hanno ha sbancato negli ascolti in una fascia oraria difficile per ogni ente tv. Fiorello è riuscito a mettere milioni d’italiani davanti alla tv alle sette di mattina e la popolarità è stata tale che solo dopo poche settimane il glasses situato in Via Asiago è stato sommerso di gente.

Il tutto ha creato enormi disagi ai condomini presenti che hanno protestato contro l’eventualità di una seconda stagione di Viva Rai 2 in quel sito. Fiorello ha più volte rassicurato gli abitanti della famosa via che il programma non si sarebbe più svolto li. Insieme al suo staff e ai vertici Rai erano in cerca d’una nuova location, ideale per il format. Lo showman ha anche dichiarato che se non avesse trovato il suo luogo perfetto avrebbe rinunciato alla messa in onda.

Ora i fans di Viva Rai 2 possono stare tranquilli: la location c’è e il format avrà una seconda stagione che dovrebbe ripartire a fine novembre. Non c’è ancora una data precisa, ma secondo alcuni tweet sono già in corso i lavori per realizzare un programma ancora più ambizioso dello scorso anno. Alcuni indizi social hanno rivelato che Viva Rai Due ha la sua location, ma per ora non ci sono dettagli precisi.

Viva Rai 2, uno spiazzale e un immenso parcheggio

I post condivisi in cui è stato anche taggato Fiorello e i suoi compagni d’avventura mostrano uno spiazzale vuoto circondato da un enorme parcheggio. Comprendere a quale area della capitale si riferisce non è facile, ma a quanto pare non ci sono palazzi e abitazioni intorno.

C’è chi parla di Foro Italico e d’una zona nei pressi delle stadio Olimpico, ma sono solo supposizioni. “Prossimamente su Raidue, ore 7:15“, questa la didascalia che accompagna il promo del programma. Per ulteriori dettagli non resta che seguire i profili social ufficiali della Rai e quelli di Fiorello solito a rivelare più del dovuto e in tempi non previsti.