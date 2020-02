Vladimir e Barbara Eboli contro Pago, polemica per le parole choc su Licia Nunez

Pago condannato dalla rete e d'alcuni opinionisti per le sue frasi offensive sessiste e razziste su Licia Nunez

Pago si è reso ancora una volta protagonista di una nuova polemica, il cantante attualmente residente nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Serena Enardu. La donna è entrata nel reality per volere della redazione e dello stesso Alfonso Signorini, il motivo è riconquistare il fidanzato lasciato durante la loro permanenza a Temptation Island. Pago però ha messo in allerta la rete e i salotti tv per alcune sue dichiarazioni forti.

Il cantante geloso della fidanzata l’avrebbe avvertita sulla possibilità che Licia Nunez, dichiaratamente omosessuale, potrebbe manifestare un qualche interesse nei suoi confronti: “Sono geloso di Licia. Ricordati che è pugliese…... sono geloso perché è omosessuale”.

Una frase questa poco compresa da Serena e allo stesso tempo non accettata dalla rete che immediatamente si è scagliata contro il cantante che ha fatto una valutazione decisamente di cattivo gusto: ha malignato sulla omosessualità di Licia e sul fatto che fosse pugliese.

Vladimir Luxuria offesa e adirata contro Pago

Le parole di Pago non sono passate inosservate e molti personaggi in vista hanno commentato l’episodio condannando la posizione del cantante. In particolare Vladimir Luxuria ha scritto sui social:” “Nessuna gelosia può giustificare tutto questo pregiudizio e ignoranza…Pensavo che certi luoghi comuni fossero superati”.

Barbara Eboli prendete provvedimenti

Anche la fidanzata di Licia, Barbara Eboli ha commentato l’accaduto ritenendosi senza parole anche su un’altra bruttissima dichiarazione che Pago ha fatto sulla sua fidanzata:” E poi vogliamo anche parlare che ha detto mi toglierei un rene per far uscire Licia? Io sono senza parole… ” Grande Fratello Vip pronto ai dovuti provvedimenti?