Vladimir Luxuria spara sui Jalisse: “Dopo l’Isola divorziano”

I Jalisse sono una delle coppie di naufraghi de L’Isola dei famosi 2023. Negli ultimi anni hanno più volte tentato di partecipare al Festival di Sanremo dopo averne vinto un’edizione ma non hanno avuto fortuna per questo hanno accettato di fare l’Isola. Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono sposati dal 1999 e nonostante un apparente facciata di serenità a quanto pare fra i due non sono tutte rose e fiori.

Intervistata da Novella 2000 Vladimir Luxuria ha commentato proprio la presenza dei Jalisse in Honduras. Luxuria è opinionista del reality per il secondo anno consecutivo, ha vinto un’edizione ed è perfettamente consapevole delle dinamiche dell’isola. Al noto magazine l’ex parlamentare ha rivelato che visti i recenti fatti è possibile che una volta terminato il programma i Jalisse decidano di separarsi.

“Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i Jalisse, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro da L’Isola” queste le parole dell’opinionista. Del resto quando è stato annunciato che la tribù delle coppie non ci sarebbe più stata Fabio è andato con gli uomini e Alessandra con le donne: i due hanno scelto di separarsi.

Vladimir Luxuria: “Lo Cicero? Solo parole infelici”

Vladimir Luxuria ha poi fatto chiarezza sul contrasto avuto in passato con Andrea Lo Cicero. L’ex rugbista avrebbe fatto una battuta infelice di stampo omofobo che avrebbe fatto arrabbiare l’opinionista. Oggi Vladimir ha spiegato meglio l’accaduto:

“Lo Cicero affermava di non usare protezioni sul campo da rugby all’infuori del paradenti, poiché tutto il resto, a suo dire, sarebbe roba ‘da fr**etti’. ‘Froci*’, dal latino, significa ‘molliccio’. Io invitai Lo Cicero a farsi un giro per i locali gay di Roma, brulicanti di omosessuali che tutto sono fuorché ‘mollicci’, talvolta ben più machi di lui”. L’opinionista ha poi ribadito di non avere nessun pregiudizio nei suoi confronti e d’apprezzarlo come naufrago: si da molto da fare e ha uno spirito solidale e sportivo.