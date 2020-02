Vodafone rimodulazione, rincari fino a 4,98 in più al mese

Dal 27 marzo, per i clienti vodafone, sono previsti dei rincari in seguito alla rimodulazione delle offerte Vodafone Digital, Special 600 e Special 1000 4gb.

L’aumento mensile va da un minimo di 1,50 euro fino ad un massimo di 4,98 euro. L’operatore contatterà i suoi clienti tramite SMS per informarli della sostituzione delle suddette offerte con Easy Special, che prevede 50 gb mensili oppure illimitati.

La rimodulazione con il rincaro della nuova modifica vodafone può essere rifiutata?

Si tratta di una modifica contrattuale unilaterale, e proprio per questo è consentita la facoltà di recedere senza penali entro il 27 marzo, prima che le modifiche diventino effettive, come anche chiarito dalla sezione informa del sito web Vodafone.

L’alternativa più conveniente

Ad alcuni clienti, però, Vodafone ha inviato un SMS contenente un’alternativa: la tariffa Easy Special con minuti illimitati, 1.000 SMS e 7 Giga allo stesso costo precedente e con il prezzo bloccato per almeno 24 mesi. Al momento, non è stato offerto a tutti, ma il messaggio potrebbe ancora arrivare a tutti i clienti nei prossimi giorni. Pertanto, l’allarme pare rientrato.

Il messaggio vodafone con l’offerta della nuova tariffe

Modifica contrattuale: Vodafone semplifica e arricchisce le offerte mobili per farti parlare e navigare in liberta’. Dal 27/03 la tua offerta diventa Easy Special con minuti illimitati, 1000 SMS e 50 Giga a 3 euro in piu’ al mese rispetto alla tua spesa precedente. Il prezzo rimane bloccato per 24 mesi. In alternativa, puoi scegliere di attivare l’offerta Easy Special con minuti illimitati, 1000 SMS e 7 Giga allo stesso prezzo della tua offerta attuale bloccato per 24 mesi. Attivazione al 42590 fino al 26/03. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al 26/03 su variazioni.vodafone.it, con raccomandata A/R, PEC, in tutti i negozi Vodafone o al 42590, con causale ‘modifica condizioni contrattuali’ […]

