Vuoi vivere di più e in modo più sano? Mangia di meno, lo dice la scienza

Il trascorrere del tempo, lento ed inesorabile, ci avvicina sempre di più all’invecchiamento. Con l’aumento dell’età, aumenta il rischio di contrarre determinate patologie come ad esempio: diabete, demenza, ictus ecc. Uno studio posto in essere dai ricercatori del Salk Institute, congiuntamente ai collaboratori cinesi, ha individuato un modo per ridurre questi rischi. Più precisamente, lo studio dimostra come poter vivere più a lungo e ridurre il rischio di contrarre malattie legate all’età.

Maggiori dettagli sullo studio condotto dagli scienziati del Salk: mostrano come la restrizione calorica previene gli effetti negativi dell’invecchiamento nelle cellule

I ricercatori hanno diviso 56 topi in due diversi gruppi. Ogni gruppo è stato alimentato con una dieta diversa. Una con il 30% di grassi in meno, e una con una dieta normale. Subito dopo l’esperimento durato 9 mesi , i ricercatori hanno esaminato ben 168,703 cellule dei roditori. Questo ovviamente ha permesso agli esperti di analizzare in modo approfondito tutti i tessuti grassi dei topi. I ricercatori hanno dichiarato ufficialmente che i tessuti dei topi nutriti con una dieta ipocalorica erano più sani rispetto a quelli degli altri topi. Ad essere precisi, lo studio ha evidenziato che il 57 percento dei cambiamenti legati all’età nella composizione cellulare osservati nei tessuti dei topi con una dieta normale, non erano presenti nei topi con la dieta ipocalorica. Questo è sicuramente un dato molto importante che dimostra come un’alimentazione sana contribuisca ad una migliore crescita.

Uno dei co-autori dello studio Rodriguez Esteban ha dichiarato: “La gente dice che” sei quello che mangi “e stiamo scoprendo che ciò è vero in molti modi. Lo stato delle cellule presenti nell’organismo dipende chiaramente dalle interazioni con l”ambiente, che include anche il cibo ”.

La restrizione calorica riduce il processo infiammatorio

“La scoperta principale dello studio è che l’aumento della risposta infiammatoria durante l’invecchiamento potrebbe essere sistematicamente repressa dalla restrizione calorica”, lo ha affermato l’autore Jing Qu, professore all’Accademia cinese delle scienze.

È sicuramente un’ottima idea adottare un regime alimentare meno calorico. Sarebbe opportuno ridurre la dieta del 30 %. Si parla di una quantità non eccessiva pertanto non dovrebbe essere difficile. Per invecchiare in modo sano è fondamentale mangiare sano e avere un giusto rapporto peso altezza. A tal fine aiuta sicuramente anche l’attività fisica giornaliera. Una vita sedentaria è sicuramente deleteria per il benessere psicofisico di una persona.

